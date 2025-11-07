Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 1
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
BREAKING
Muškarci u crnom okupili se ispred Srpskog kulturnog centra u Zagrebu, interventna policija na terenu
Analitičari o incidentu u Zagrebu: 'Ovo nije napad samo na srpsku manjinu, nego i na hrvatsku državu'
Brzu intervenciju policije u Zagrebu omogućio je dogovor Vlade i srpske zajednice
Poslušaj
Prijavi grešku
PORAŽEN I SPLIT

Zadar izgubio od Bosne, domaći na Višnjiku prosuli veliku prednost u samoj završnici

Zadar: Zadar i Bosna odigrali utakmicu 6. kola AdmiralBet ABA lige
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
1/5
VL
Autor
Zvonimir Matić/Hina
07.11.2025.
u 23:15

Košarkaši Zadra u susretu su 6. kola skupine B regionalne ABA lige izgubili na svom terenu od Bosne sa 77-78 (21-23, 13-23, 22-8, 21-24)

Vladimir Mihailović je sa 22 koša bio najefikasniji kod Zadra, dok su Jarrod West sa 20 i Michael Young sa 19 ubačaja predvodili Bosnu. Zadar je loše otvorio u utakmicu i rano pau u rezultatski zaostatak. Osobito loše hrvatski je prevak izgledao pred kraj prvog poluvremena kada je Bosna pobjegla na čak 14 razlike (32-46). No, sjajnom trećom četvrtinom Zadar je stigao do preokreta, serijom 24-3 je poveo sa 56-49 i činilo se kako će u zadnjih 10 minuta mirno iskontrolirati utakmicu.

Sve do tri minute prije kraja Zadar je imao prednost 71-64, ali je lošom završnicom dopustio Bosni povratak u utakmicu. West je pogodio tricu kojom je Bosna povela 76-74 24 sekunde prije kraja, a nakon promašaja Ramljaka isti je igrač pogodio oba slobodna bacanja za 78-74 činilo se kako je dvoboj odlučen. No, Mihailović je tricom smanjio na 78-77, a nakon osobne pogreške Kovačevića u napadu Zadar je doibio 2.3 sekunde za zadnji napad i šut za pobjedu. Nažalost, Mihailovićev šut sa zvukom sirene nije bio precizan. Zadar je pao na omjer pobjeda i poraza 1-5, dok je Bosna na 2-3.

Košarkaši Splita u susretu su 6. kola skupine A regionalne ABA lige izgubili na gostovanju kod Igokee u Laktašima sa 85-93 (23-22, 18-25, 24-26, 20-20). Antonio Jordano je sa 17 koševa bio jedini najučinkovitiji u sastavu Splita, dok su domaći sastav do pobjede vodili Bariša Simanić sa 17 i Strahinja Gavrilović sa 16 poena.

Otkako su početkom druge četvrtine preuzeli vodstvo, domaći igrači stalno su održavali prednost između tri i 10 pogodaka. Splićani su svaki put kada bi se približili zaredali s nekoliko velikih pogrešaka koje su ih onemogućile u postizanju pozitivnog rezultata. Splt je ovim porazom pao na omjer pobjeda i poraza 1-4, dok je Igokea na 4-1.
Ključne riječi
ABA liga košarka Bosna Zadar

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja