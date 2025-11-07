Susjedi javljaju: Hrvat preuzima Bosnu i Hercegovinu! Čeka ga pakleni debi pa okršaj sa Srbijom

Saga oko izbora novog izbornika košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine, koja je trajala tjednima, napokon je, čini se, dobila svoj epilog. Kako neslužbeno doznaje portal SportSport.ba, kormilo košarkaške reprezentacije BiH preuzet će ugledni hrvatski stručnjak Dario Gjergja. On bi trebao naslijediti Adisa Bećiragića, koji je napustio klupu nakon zapaženog nastupa na Eurobasketu i plasmana u osminu finala kako bi se posvetio klupskoj karijeri. Iako službena potvrda Košarkaškog saveza BiH još uvijek nije stigla, više izvora navodi da je dogovor postignut te da se samo čeka formalna objava.

Riječ je o 50-godišnjem treneru s izuzetno bogatom karijerom. Gjergja, koji posjeduje i belgijsko državljanstvo, trenutno vodi francuski klub Limoges, no najveći trag ostavio je u Belgiji. Na klupi Oostendea sjedio je od 2011. do 2025. godine i u tom je razdoblju ostvario nevjerojatan uspjeh, osvojivši čak 14 uzastopnih naslova prvaka Belgije u 14 sezona, čime se upisao u anale europske košarke. Trenersku karijeru započeo je kao pomoćnik u Zagrebu, Ciboni i ruskom Uralu, da bi prvu priliku kao glavni trener dobio 2009. godine u Liegeu.

Gjergja posjeduje i značajno reprezentativno iskustvo, što je zasigurno bio jedan od ključnih faktora pri izboru. Bio je dio stručnog stožera hrvatske reprezentacije kao pomoćnik Velimiru Perasoviću na Eurobasketu 2015. godine. Ipak, puno važnija referenca je njegov angažman na klupi reprezentacije Belgije, koju je uspješno vodio od 2018. godine i s kojom je ostvario zapažene rezultate, etabliravši se kao cijenjeno ime u svijetu reprezentativne košarke. Njegova sposobnost rada u dvostrukoj ulozi, klupskog i reprezentativnog trenera, dokazana je upravo kroz taj period.

Novog izbornika Bosne i Hercegovine ne čeka nimalo lak početak. Vatreno krštenje imat će već krajem studenog u sklopu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, a raspored je iznimno zahtjevan. Debi na klupi imat će 27. studenog na teškom gostovanju kod Turske. Samo tri dana kasnije, 30. studenog, slijedi još veći izazov i pravi regionalni derbi. U sarajevsku dvoranu "Mirza Delibašić" stiže moćna reprezentacija Srbije, što će biti pravi test karaktera za Gjergju i njegove nove izabranike. Prema informacijama iz BiH, Gjergja je već dobio suglasnost svog kluba Limogesa za preuzimanje ove funkcije.