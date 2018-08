Potukli se navijači Osijeka i Rangersa, ima ozlijeđenih, neki tvrde i izbodenih!

Uoči uzvratne utakmice drugog pretkola Europske lige između Rangersa i Osijeka, u Glasgowu je došlo do nemilih scena.

Prema pisanju otočkih medija, u središtu grada došlo je do masovne tučnjave navijača u kojoj su se koristila razna sredstva: od kamenja, baklji, boca...

Ibrox is chaotic right now!!! Flares being thrown, people getting kicked in the head - nightmare! #Ibrox #Rangersgame pic.twitter.com/X8X5vrWcuA

Još uvijek nisu poznati svi detalji sukoba, ali svjedoci tvrde da je bilo žestoko, da je hitna pomoć odvozila ozlijeđene te da se čak pročulo da su dvojica navijača izbodena, barem tako piše The Sun.

Policija nije željela davati službene izjave ni otkriti identitet i broj ozlijeđenih.

Sitting with my takeaway minding my own business next minute they’re getting head jumped on 😫 second prizes for fun pic.twitter.com/7c1IZbYfVN