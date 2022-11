Potter uoči Dinama: Jedan prvotimac sigurno ne igra, o Kovačiću ću još odlučiti

Trener Chelseaja Graham Potter na press-konferenciji je najavio sutrašnju utakmicu protiv Dinama u Londonu u vrlo ozbiljnom tonu. Iako je njegova momčad osigurala prolazak, za njega nema opuštanja.

- Bez obzira na to što smo prošli, mi moramo iskazati poštovanje prema ovom natjecanju i drugim momčadima. Pripremamo meč u kojem idemo na pobjedu. Želimo na dobar način reagirati nakon poraza od Brightona i zato ću izabrati prvih 11 za koje vjerujem da će ostvariti pobjedu protiv Dinama. Imamo puno kvalitetnih mladih igrača, ali mislim da još uvijek nije vrijeme da njih gurnem u vatru u jednoj ovakvoj utakmici.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL 06.09.2022., stadion u Maksimiru, Zagreb - UEFA Liga prvaka, 1. kolo, skupina E, GNK Dinamo - FC Chelsea.Mateo Kovacic ,Arijan Ademi Photo: Slavko Midzor/PIXSELL

Dotaknuo se i ozljeda.

- Kepa sigurno neće igrati, a o Kovačiću ću još odlučiti. Mateo je napustio trening preventivno, osjetio je zatezanje u mišiću. Koulibaly se dobro oporavlja, ne bude li zaokreta, bit će spreman.

Dinamo je u prvom kolu iznenadio Chelsea i slavio s 1:0. Mogu li plavi ponovno iznenaditi?

- Te dvije utakmice se nikako ne mogu usporediti. Čak ne volim ni predviđati kakva će biti sutrašnja utakmica jer to nikad ne znaš. Jedino bitno jest to da damo sve od sebe, da ne podcjenjujemo Dinamo jer u njemu igraju dobri igrači koji mogu biti jako opasni za nas. Dinamo je odličan u tranziciji, brzo se iz obrane prebaci u napad, dovoljno je samo pogledati kakav nam je gol zabio u prvom susretu. No isto tako treba istaknuti da smo mi favorit, pogotovo zbog toga što igramo kod kuće - zaključio je Potter.

