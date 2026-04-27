FOTO Milanović i Plenković našli se na istom mjestu: Pogledajte kako je protekao njihov susret
Danas je održano svečano primanje u povodu 110. obljetnice priznanja ravnopravnosti islama u Hrvatskoj na kojem su se okupili vodeći državni dužnosnici, među njima i predsjednik Zoran Milanović te premijer Andrej Plenković koji su stajali jedan pored drugog
Osim predsjednika Milanovića, na svečanosti su govorili predsjednik Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj muftija akademik Aziz ef. Hasanović, zastupnik u Hrvatskome saboru i izaslanik gradonačelnika Grada Zagreba Damir Bakić, potpredsjednik Hrvatskoga sabora akademik Željko Reiner i premijer Andrej Plenković.
Obilježavanje obljetnice organizirao je Mešihat Islamske zajednice u Hrvatskoj na dan kada je 1916. godine Sabor Kraljevine Dalmacije, Hrvatske i Slavonije donio "Zakon o priznanju islama kao ravnopravne vjere".
Tim Zakonom islam je dobio isti pravni status kao i druge priznate religije na području Kraljevine Dalmacije, Hrvatske i Slavonije. Osim priznanja islama kao ravnopravne religije, ključne odrednice tog priznanja su jamčenje sloboda vjeroispovijesti islamskim vjernicima i omogućavanje organiziranog djelovanja islamske zajednice na području Hrvatske.
Time je Hrvatska (u tadašnjem državnom okviru) ušla u red prvih europskih zemalja koje su islam pravno priznala na ovaj način. Već 1912. austrijski je dio monarhije priznao hanefijski islam (hanefijski mezheb) kao ravnopravnu religiju.
"Odnos kršćana i muslimana u ovom dijelu svijeta je bio kompleksan, a danas je puno bolji nego što je ikada bio, u Hrvatskoj naročito. Svega je tu bilo, povijesti naših naroda su toliko isprepletene porijeklom, putevima emigracija i svime onime što se događalo u zadnjih nekoliko stotina godina da je ovo na neki način nenadano sretan rasplet. Živimo normalne živote, privatne i javne", poručio je Milanović na obilježavanju obljetnice.
"Neću govoriti u kakvim vas ulogama vidim, birate ih sami i dobro ih birate", poručio je predsjednik Milanović predsjedniku Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj muftiji akademiku Azizu ef. Hasanoviću zahvalivši mu "na odmjerenosti, na tonu, razboritosti u svakom javnom nastupu kada komunicira stavove zajednice".
"Iza vas je već puno napravljenih i postignutih stvari i ja vam odajem priznanje upravo na tome. U nekim napetim trenucima kojih je bilo i kojih će možda još biti, u odnosu sa nekim susjednim državama – jer neke stvari moramo pošteno riješiti – sa svoje strane pazit ću na to da biram riječi na način na koji vi to radite. Muftija čestitam i zahvaljujem", zaključio je predsjednik Milanović.