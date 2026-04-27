FOTO Izbila rasprava zbog haljine supruge Trumpovog ministra: 'Suprug joj je prljavo bogat...'
Nakon što je večeru Udruge dopisnika Bijele kuće (WHCA) obilježio trenutak kada je naoružani muškarac počeo pucati ispred ulaza u dvoranu u kojoj se u tom trenutku nalazio i predsjednik Donald Trump, to nije jedina tema koja se komentirala poslije. Ova večera okupila je neke od najmoćnijih imena u politici, medijima i zabavi u Washington Hotelu, a na meti se našla Jennifer Rauchet, supruga američkog ministra obrane Petea Hegsetha.
Rauchet je pozirala fotografima sa svojim suprugom, a vrlo brzo nakon što su fotografije izašle u javnost, javila se kreatorica sadržaja na društvenim mrežama Ella Devi, koja tvrdi da je Jennifer došla na ovu večeru u haljini s Temua.
Na društvenim mrežama tako su se nizali razni komentari. 'Ova haljina je vjerojatno iz lokalnog desničarskog butika koji preprodaje stvari s Temua' i 'Baš mi je žao nje, suprug joj je prljavo bogat i nije joj kupio lijepu haljinu... Mora ga se riješiti', dva su najupečatljivija negativna komentara.
Međutim, našlo se i onih koji su stali na stranu Rauchet. 'Bez obzira na to odakle joj haljina, izgledala je divno u njoj', napisao je jedan od komentatora. Mnogi su, isto tako, optužili Temu da krade ideje poznatim dizajnerima.