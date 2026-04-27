Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 153
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Zvonimir Despot
Stranačka iskaznica jača od sportskog životopisa put je do isisavanja novca

Zagreb: Zlatko Mateša s prijateljima u kafiću
Slaven Branislav Babic/PIXSELL
27.04.2026. u 16:42

Predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša ne vidi nikakvu odgovornost za niz afera u sportskim savezima, ne vidi problem i u tome što je dugovječni, nedodirljivi šef HOO-a. I svako propitkivanje svoje odgovornosti odmah protumači kao pritisak na sport! Baš na njegovu primjeru dolazimo do ključnog pitanja o utjecaju HDZ-a na sport. To je sustavno prožimanje koje traje desetljećima, a temelji se na kontroli resursa, kadrova i nacionalnog narativa.

Baš najvidljiviji oblik tog utjecaja je prisutnost visokorangiranih političara u upravnim i izvršnim odborima sportskih saveza, što simbolizira izravnu sponu između države i vrha sportskog odlučivanja. Gradovi i općine uglavnom financiraju rad klubova, omladinske škole i održavanje dvorana i stadiona. Budući da HDZ povijesno drži vlast u velikom broju općina i gradova, ali i na nacionalnoj razini, lojalnost lokalnoj politici često je preduvjet za opstanak kluba. Veliki sponzori često pak usmjeravaju svoja sredstva prema projektima koje Vlada smatra "nacionalno značajnima".

Ključne riječi
HDZ korupcija Zlatko Mateša

Komentara 5

Pogledaj Sve
DO
Domovina
17:29 27.04.2026.

Zar nije Mateši vrime mirovine,tako bar izgleda (65 godina)?

AN
Antonio1952
17:05 27.04.2026.

Nije stranka kriva sto je Hrvatska puno lopova, ukradu i nos izmedju ociju. Krade se svugdje a ne samo gdje je HDZ na vlasti. Zar se ne krade u Istri, Primorsko Goranskoj zupaniji i na sjeveru Hrvatske gdje ne vlada HDZ. Kradu ljudi bez morala i zabrana bez obzira na stranacku pripadnost.

KA
kamen3
16:53 27.04.2026.

Definitivno sa sportski savezi krakovi ex Fimi Medie.Bivši šef skijaškog saveza je velika opasnost za HDZ i onda ga se negdje čuva da ne progovori.Tko zna je li i živ.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!