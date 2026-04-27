Stranačka iskaznica jača od sportskog životopisa put je do isisavanja novca

Predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša ne vidi nikakvu odgovornost za niz afera u sportskim savezima, ne vidi problem i u tome što je dugovječni, nedodirljivi šef HOO-a. I svako propitkivanje svoje odgovornosti odmah protumači kao pritisak na sport! Baš na njegovu primjeru dolazimo do ključnog pitanja o utjecaju HDZ-a na sport. To je sustavno prožimanje koje traje desetljećima, a temelji se na kontroli resursa, kadrova i nacionalnog narativa.
Baš najvidljiviji oblik tog utjecaja je prisutnost visokorangiranih političara u upravnim i izvršnim odborima sportskih saveza, što simbolizira izravnu sponu između države i vrha sportskog odlučivanja. Gradovi i općine uglavnom financiraju rad klubova, omladinske škole i održavanje dvorana i stadiona. Budući da HDZ povijesno drži vlast u velikom broju općina i gradova, ali i na nacionalnoj razini, lojalnost lokalnoj politici često je preduvjet za opstanak kluba. Veliki sponzori često pak usmjeravaju svoja sredstva prema projektima koje Vlada smatra "nacionalno značajnima".
Nije stranka kriva sto je Hrvatska puno lopova, ukradu i nos izmedju ociju. Krade se svugdje a ne samo gdje je HDZ na vlasti. Zar se ne krade u Istri, Primorsko Goranskoj zupaniji i na sjeveru Hrvatske gdje ne vlada HDZ. Kradu ljudi bez morala i zabrana bez obzira na stranacku pripadnost.
Definitivno sa sportski savezi krakovi ex Fimi Medie.Bivši šef skijaškog saveza je velika opasnost za HDZ i onda ga se negdje čuva da ne progovori.Tko zna je li i živ.
Zar nije Mateši vrime mirovine,tako bar izgleda (65 godina)?