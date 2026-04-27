Stranačka iskaznica jača od sportskog životopisa put je do isisavanja novca

Predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša ne vidi nikakvu odgovornost za niz afera u sportskim savezima, ne vidi problem i u tome što je dugovječni, nedodirljivi šef HOO-a. I svako propitkivanje svoje odgovornosti odmah protumači kao pritisak na sport! Baš na njegovu primjeru dolazimo do ključnog pitanja o utjecaju HDZ-a na sport. To je sustavno prožimanje koje traje desetljećima, a temelji se na kontroli resursa, kadrova i nacionalnog narativa.



Baš najvidljiviji oblik tog utjecaja je prisutnost visokorangiranih političara u upravnim i izvršnim odborima sportskih saveza, što simbolizira izravnu sponu između države i vrha sportskog odlučivanja. Gradovi i općine uglavnom financiraju rad klubova, omladinske škole i održavanje dvorana i stadiona. Budući da HDZ povijesno drži vlast u velikom broju općina i gradova, ali i na nacionalnoj razini, lojalnost lokalnoj politici često je preduvjet za opstanak kluba. Veliki sponzori često pak usmjeravaju svoja sredstva prema projektima koje Vlada smatra "nacionalno značajnima".