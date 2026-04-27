Otac svjetskog prvaka doživio stravičnu nesreću: Otkrio detalje, auto se prevrnuo na krov

Dramatične scene odigrale su se na četvrtoj rundi belgijskog prvenstva u reliju. Tijekom 13 etape u Loyersu, Jos Verstappen (52) izgubio je kontrolu nad svojim vozilom u jednom desnom zavoju, udario u stup pokraj staze, nakon čega se automobil nekoliko puta prevrnuo i zaustavio na krovu. Snimke s mjesta nesreće prikazuju potpuno uništenu Škodu čiji su dijelovi bili razasuti po stazi, a srušeno je i drvo koje je blokiralo put. Navijači koji su se zatekli u blizini odmah su priskočili u pomoć, no na sreću, i Verstappen i njegov suvozač Jasper Vermeulen uspjeli su samostalno izaći iz smrskanog automobila bez ikakvih ozljeda. Organizatori su nakon incidenta neutralizirali etapu za sve preostale natjecatelje dok se uništeni automobil nije uklonio sa staze.

Ubrzo nakon nesreće oglasio se i sam Verstappen, koji je detaljno opisao što je dovelo do incidenta.

- Bio je to desni zavoj u koji sam trebao ući u četvrtoj brzini. Bilo je prašnjavo, a na površini je bilo šljunka. Mislim da sam u zavoj ušao malo prebrzo i na izlasku mi je automobil pobjegao. Tada smo udarili u stup, što je zarotiralo automobil i završili smo na krovu - objasnio je bivši F1 vozač.

Unatoč silini udarca, naglasio je kako je najvažnije da su obojica prošli bez posljedica.

- To je bio velik sudar, ali naši sigurni automobili ponovno su odradili svoj posao. Najvažnija stvar je da smo Jasper i ja sigurno izašli - zaključio je Verstappen, koji je do tog trenutka bio na odličnom trećem mjestu u ukupnom poretku relija.

Iako je danas najpoznatiji kao otac i mentor Maxa Verstappena, jednog od najdominantnijih vozača u povijesti Formule 1, Jos je i sam imao zapaženu, iako turbulentnu karijeru u motorsportu. U Formuli 1 natjecao se od 1994. do 2003. godine, vozeći za timove kao što su Benetton, Simtek, Arrows i Minardi. Ostat će zapamćen kao prvi Nizozemac koji se popeo na pobjedničko postolje u Formuli 1, ostvarivši dva treća mjesta u svojoj debitantskoj sezoni 1994. godine. Tada je, kao momčadski kolega Michaela Schumachera u Benettonu, pokazao sirovu brzinu koja mu je i priskrbila nadimak "Jos the Boss". Njegov put u najbržem cirkusu na svijetu bio je obilježen nevjerojatnim talentom, ali i brojnim incidentima i mehaničkim kvarovima koji su ga spriječili da ostvari svoj puni potencijal.

Jedan od najdramatičnijih trenutaka njegove karijere dogodio se upravo te 1994. godine na Velikoj nagradi Njemačke u Hockenheimu. Tijekom rutinskog zaustavljanja u boksu, gorivo se prolilo po njegovom vrućem bolidu B194, koji se u djeliću sekunde pretvorio u buktinju. Verstappen, koji je u tom trenutku imao podignut vizir na kacigi kako bi uhvatio malo zraka, bio je nekoliko sekundi zarobljen u vatrenoj stihiji.

- Sjećam se da sam došao na, kako sam mislio, redovno zaustavljanje. Uvijek bih otvorio vizir jer bih se puno znojio. Tada sam vidio da tekućina curi. Odjednom je sve bilo crno, nisam mogao disati. Bilo je kao da su vas odjednom stavili u mračnu sobu i pomislite: 'Moram izaći'" - prisjetio se kasnije tog zastrašujućeg događaja. Unatoč stravičnim scenama, čudom je prošao samo s lakšim opeklinama nosa.

Nakon obećavajućeg početka u Benettonu, Verstappenova F1 karijera krenula je silaznom putanjom. Prelasci u manje konkurentne momčadi poput Simteka, koji je bankrotirao usred sezone 1995., i Footworka, gdje je zbog kvara na ovjesu doživio težak sudar koji mu je uzrokovao trajnu ozljedu vrata, obilježili su njegove naredne godine. Vozio je još za Tyrrell i Stewart, no unatoč povremenim bljeskovima, poput vožnje na petom mjestu u Kanadi 1997., nije uspijevao ostvariti zapaženije rezultate. Njegova karijera u Formuli 1 završila je 2003. u momčadi Minardi, nakon ukupno 107 odvoženih utrka i 17 osvojenih bodova, što ga je činilo najuspješnijim nizozemskim F1 vozačem sve do pojave njegova sina.

Nakon Formule 1, Jos nije odustao od utrkivanja. Natjecao se u A1 Grand Prix seriji, gdje je ostvario pobjedu za Nizozemsku, a najveći uspjeh postigao je u utrkama izdržljivosti. Godine 2008. s timom Van Merksteijn Motorsport osvojio je naslov u Le Mans seriji i pobijedio u LMP2 klasi na prestižnoj utrci 24 sata Le Mansa, što je bio vrhunac njegove post-F1 karijere. Posljednjih godina pronašao je novu strast u reliju, gdje se aktivno natječe od 2022. i pokazuje zavidnu brzinu, okrunjenu naslovom prvaka Belgije u reliju.

Ipak, uloga koja ga je definirala posljednje desetljeće jest ona oca i mentora Maxa Verstappena. Svojim beskompromisnim i često surovim metodama odgoja, Jos je od najranijih dana u kartingu kovao budućeg svjetskog prvaka. Njegov pristup, koji su neki opisivali kao "čvrstu ruku", a drugi kao zlostavljanje, bio je predmetom brojnih rasprava. Poznata je priča kako je jednom prilikom, nakon što je Max pogreškom izgubio utrku u kartingu, Jos ostavio tada mladog sina na benzinskoj postaji i odvezao se, da bi se tek kasnije vratio po njega, nakon čega tjedan dana nisu razgovarali. "Nije bio zlostavljač, samo me tjerao da budem bolji. Uvijek je bio uz mene", branio je Max očev pristup u više navrata.

Njegov život izvan staze bio je jednako turbulentan, obilježen brojnim pravnim problemima i optužbama za nasilje. Tijekom godina suočavao se s optužbama za fizičke napade, prijetnje i kršenje zabrane prilaska, što je bacilo tamnu sjenu na njegovu sportsku ostavštinu.