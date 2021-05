Postala je prva Hrvatica na Olimpijskim igrama, a sve jer se voljela rashladiti u rijeci

Na Europskim kontinentalnim kvalifikacijama za Olimpijske igre u Tokiju u kajaku i kanuu na mirnim vodama, koje se održavaju u Szegedu, hrvatska kajakašica Anamaria Govorčinović s osvojenim drugim mjestom u finalnoj utrci discipline K-1 500 metara ispunila je olimpijsku normu.

– Još ne mogu vjerovati. Presretna sam. Ne, nisam očekivala jer je bilo devet djevojaka u finalu i sve su redom bile kvalitetne. Znala sam da su Španjolka i Portugalka favoritkinje, no nakon pola staze nas tri smo se nekako odvojile. Na kraju su odlučivale nijanse, sekunde. Španjolka je bila prva, ja druga. Prva sam u Hrvatskoj koja je izborila plasman na Igre u kajaku. Nadam se da će to poći za rukom i Vanesi Tot, koja ima još jednu priliku za tjedan dana u Rusiji – rekla je Anamaria.

S Mamićem na fakultetu

Anamaria ima 24 godine, a kajak je pčela trenirati u rodnoj Hrvatskoj Kostajnici.

– U mom gradu to je bio jedini sport pa nisam imala puno izbora. Roditelji su me upisali jer sam bila dosta živahno dijete. I tako sam krenula na treninge i bilo mi je jako zabavno. Pogotovo ljeti kada je bila užasno vruće, a Una hladna pa bih se katkad namjerno izvrtala kako bih se osvježila. Nije me bilo strah jer je ipak riječ o sportu na mirnoj vodi. Nisam nikad probala ni kanu ni čamac za veslanje. Što se tiče disciplina u kajaku, probala sam se natjecati na 200 i 1000 metara, ali sam se nekako najviše pronašla u utrci na 500 metara. Iza sebe već imam dosta međunarodnih uspjeha. Bila sam 11. na europskom i 13. na svjetskom prvenstvu te peta na europskom prvenstvu do 23 godine. Još uvijek čekam na prvu medalju. Imam 24 godine, a ovim sportom mogu se baviti još desetak godina pa se nadam da će i medalja uskoro doći – rekla je Anamaria.

Obitelj se iz Hrvatske Kostajnice preselila u Zagreb,

– U Zagrebu sam članica kluba Matija Ljubek i imam sjajne uvjete. Pripreme, kajak i opremu financiraju Hrvatski olimpijski odbor i Hrvatski kajakaški savez. U Zagrebu sam završila srednju školu, a trenutno studiram sportski menadžment na visokoj školi Aspira. U istoj sam skupini s rukometašem Markom Mamićem koji igra u Leipzigu – istaknula je naša kajakašica.

Idem u najstariji grad Sibira

Kod kuće se uglavnom govori o sportu?

– Istina. Sestra Antonela dugo je igrala nogomet za Agram, a brat Andrija trenutačno igra nogomet u Hrvatskom dragovoljcu. Najviše se naravno govori o nogometu, a sad će se možda malo više i o Olimpijskim igrama – rekla je Anamaria koja je ostala u Szegedu.

– Ovaj me vikend očekuje nastup na Svjetskom kupu, a iz mađarske odmah letimo za ruski grad Barnaul, koji je jedan od najstarijih gradova u Sibiru, osnovna 1730. godine. Tamo ćemo se natjecati na rijeci Ob, inače petoj najdužoj rijeci na svijetu – istaknula je Anamaria.

Slobodno vrijeme?

– Uglavnom druženje s obitelji i prijateljima. Ništa posebno – zaključila je Anamaria Govorčinović.