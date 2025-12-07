Naši Portali
VELIKI NAPREDAK

Zrinka Ljutić odlično odradila drugu vožnju i završila na sedmom mjestu

Flachau: Zrinka Ljutić napravila pogrešku, teško će do druge vožnje
Igor Soban/PIXSELL
VL
Autor
Hina
07.12.2025.
u 20:07

Ljutić, koja je u subotu u prvom veleslalomu u Tremblantu bila druga, u nedjelju je odličnim nastupom u drugoj vožnji značajno popravila plasman te skočila sa 14. na sedmo mjesto sa 1.81 sekundom slabijim vremenom od Scheib.

Austrijanka Julia Scheib pobjednica je nedjeljnog veleslaloma skijašica za Svjetski kup u kanadskom Tremblantu, dok je hrvatska predstavnica Zrinka Ljutić zauzela sedmo mjesto.

Scheib je do druge pobjede sezone, najbolja je bila i na otvaranju u Soeldenu, stigla sa 57 stotinki boljim vremenom od druge Šveđanke Sare Hector, odnosno 78 stotinki od treće Novozelanđanke Alice Robinson koja je napravila veliku pogrešku u donjem dijeku staze te tako ostala bez treće uzastopne pobjede iako je bila vodeća nakon prve vožnje.

U redoslijedu veleslalomašica Robinson je zadržala vodstvo sa 292 boda, no samo 12 manje ima druga Scheib, dok je Ljutić treća sa 178 bodova.

Amerikanka Mikaela Shiffrin je četvrtim mjestom u nedjelju zadržala vodstvo u ukupnom redoslijedu Svjetskog kupa sa 458 bodova, druga je Albanka Lara Colturi sa 302, a treća Robinson sa 292. Ljutić je deveta sa 218 bodova.
Ključne riječi
Skijanje Zrinka Ljutić

