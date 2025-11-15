Portugalci strahuju zbog Ronalda: Krenuli u spasilačku misiju

Kapetanu portugalske nogometne reprezentacije Cristianu Ronaldu prijeti suspenzija od najmanje tri utakmice zbog udaranja laktom braniča Irske u kvalifikacijskoj utakmici za Svjetsko prvenstvo. Njegovo isključenje stiglo je u trenutku dok je Portugal gubio s 2:0, a taj rezultat ostao je na semaforu do kraja utakmice.

Ronaldo će definitivno propustiti sutrašnju utakmicu protiv Armenije, a ovisno o trajajnju suspenzije koju će mu dodijeliti diciplinska komisija, mogao bi propsutiti i početak Svjetskog prvenstva. Portugalski nogometni savez planira se žaliti FIFA-i u nadu da će suspenziju smanjiti na samo jednu utakmicu.

Je li moguće? Hrvatska i Srbija igrat će utakmicu u Zagrebu na Dan sjećanja na žrtvu Vukovara! Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Argumenti su im neprijateljsko okruženje na stadionu u Dublinu, činjenicu da je Ronaldu to prvo isključenje u reprezentativnom dresu nakon više od 200 utakmica (ima ih 226) i činjenicu da je irski izbornik dan prije utakmice rekao kako Ronaldo može utjecati na sudce.