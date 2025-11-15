Mladi vatreni nesretno ispali sa Svjetskog prvenstva: Presudila je lutrija jedanaesteraca

Hrvatska nogometna reprezentacija igrača do 17 godina ostala je bez plasmana u osminu finala Svjetskog prvenstva u Dohi, gdje su izgubili u prvom krugu nokaut faze natjecanja izgubili od Uzbekistana sa 4-3 u raspucavanju sa 11 metara, nakon što je osnovni dio utakmice završio rezultatom 1-1.

Uzbekistanci su poveli u 24. minuti pogotkom Sadridina Hasanova, a izjednačio je Tino Kusanović u 81. minuti.

U raspucavanju je Karlo Pajsar promašio u prvoj seriji, a udarac Raula Kumara obranio je zamjenski uzbekistanski vratar Rastamdžonov, koji je ušao pred kraj dvoboja. Hrvatski vratar Matej Grahovac je uspio u prvoj seriji obraniti udarac Hakimova. No, preostala četiri uzbekistanska izvođača su pogodili mrežu i tako svojoj reprezentaciji donijeli plasman u osminu finala.

Izabranici Marijana Budimira imali su u početku dvoboja priliku doći do vodstva, ali je vratar uzbekistanske reprezentacije Ibrohim Šokirov dvaput u istom napadu obranama zaustavljao pokušaje glavom Raula Kumara.

Potom se na drugoj strani iskazao hrvatski čuvar mreže Matej Grahovac, koji je spriječio pogodak nakon preciznog i snažnog dalekometnog udarca Abdumalika Anvarova.

Hrvatsku inicijativu u početnih 15-ak minuta zaključio je Patrik Horvat pokušajem iz daljine, s kojim je Šokirov imao manjih problema, ali je uspio ukrotiti loptu.

Kad su se uzbekistanski reprezentativci malo oslobodili pritiska, iz prve opasnije akcije su došli i do pogotka. Bila je 24. minuta, kad se Sajfidin Sodikov sjurio po desnom krilu, ušao u kazneni prostor i sa same gol-crte poslao ubačaj na suprotnu vratnicu. Tamo je potpuno neometan bio Sadiridin Hasanov i s nekoliko metara glavom poslao loptu u mrežu za vodstvo Uzbekistana.

Do kraja poluvremena Hrvatska je bila nadmoćna u posjedu, ali ozbiljnijih prilika za izjednačenje nije bilo. U samoj završnici je izbornik Budimir iskoristio "ljubičasti karton" za provjeru potencijalnog prekršaja za kazneni udarac, ali je gabonski sudac Mebiame nakon pregledavanja snimke duela Anvarova i Benkotića samo poručio: "Nema penala!"

Marijan Budimir je na početku drugog poluvremena napravio trostruku zamjenu poslavši u igru Roka Vojvodića, Andriju Burcara i Niku Horvata umjesto Sliškovića, Benkotića i Radoša. Ipak, Uzbekistanci su bili ti koji su bili opasniji u prijetnjama pa je Osijekov vratar Matej Grahovac u još tri navrata morao odličnim obranama spašavati svoju mrežu i držati Hrvatsku "u igri" za preokret.

A on se i dogodio u 81. minuti. Odličnu akciju odigrala je Hrvatska. Andrija Burcar je s desnog boka poslao sjajan ubačaj na suprotnu vratnicu, gdje se našao "džoker s klupe" Gabrijel Šivalec i glavom pokušao svladati Šokirova. Uzbekistanski vratar je krajnjim naporom odbio loptu, ali samo do Tine Kusanovića koji je pratio akciju i s nekoliko metara pogodio nebranjenu mrežu.

Kusanović je bio u glavnoj ulozi i u 88. minuti, kad se našao u prilici za novi pogodak. No, nakon duela s uzbekistanskim braničem je u posrtaju poslao loptu pokraj gola. No, izbornik Budimir je ponovno zatražio pregled snimke. Gabonski sudac je nekoliko puta vraćao situaciju, u kojoj se jasno vidjelo da je Kusanović udaren po stajnoj nozi prije nego što je pucao, ali nije odlučio to naglasiti i pasti nego je svjedno pokušao postići pogodak. Na kraju je glavni sudac presudio da nema kaznenog udarca.

No, na kraju su baš udarci s 11 metara odlučivali o tome koja će reprezentacija ostati u natjecanju. Zanimljivo je da je uzbekistanski izbornik u završnici dvoboja zamijenio vratara pa je u raspucavanju branio Nematuloh Rastamdžonov.

I nije dobro počelo za Hrvatsku, jer je Karlo Pajsar prebacio vrata, ali obranom je odgovorio Matej Grahovac koji je zaustavio udarac Muhamada Hakimova. U drugoj seriji su precizni bili Gabrijel Šivalec i Muhamad Habibulajev, a onda je u trećoj udarac Raula Kumara obranio Rastamdžonov, dok je Saidmurodov svladao Grahovca za prednost Uzbekistanaca. Kusanović i Vojvodić su bili precizni izvođači za Hrvatsku, ali su jednako tako precizni bili Abdumuminov i Hasanov, što je Uzbekistancima donijelo plasman u osminu finala.

Tamo ih čeka Italija, koja je s 2-0 bila bolja od Češke.