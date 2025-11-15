Naši Portali
TEŠKO IM PADA

Budimir emotivno proživio ispadanje s prvenstva: 'To su još djeca, a Tino je želio najbolje'

Marijan Budimir je novi izbornik U-17 reprezentacije (arhiva)
Luka Stanzl/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
15.11.2025.
u 20:21

Kažu da su penali lutrija, ali nisu. Oni su psihologija. Teško je to tako mladim igračima; bilo je i onih koji nisu željeli pucati i svaka čast onima koji su pucali

Hrvatska reprezentcija do 17 godina ispala je u šesnaestini finala Svjetskog nogometnog prvenstva u Kataru. Bolji od mladih vatrenih bili su Uzbekistanci s 4:3 nakon raspucavanja jedanaesteraca, a nakon 90 minuta rezultat je bio 1:1. Uzbekistan je poveo u 24. minuti golom Sadridina Hasanova, a za Hrvatsku je izjednačio Tino Kusanović u 81. minuti.

Isti igrač propustio je izboriti jedanaesterac za Hrvatsku sedam minuta kasnije, a izbornik Marijan Budimir iskoristio je i ljubičasti karton kako bi zatražio VAR provjeru, no odluka nije bila promijenjena. Izbornik i igrači vrlo su emotivno doživjeli ispadanje.

Boban o krizi i budućnosti trenera Dinama

- Teško je ispasti na penale, osobito u mlađim uzrastima. To su još djeca, kad ih vidiš kasnije kako plaču... Teško je. Uzbekistan je odličan protivnik, bili su bolji u prvom poluvremenu, a mi smo u drugom dijelu bili puno odlučniji i hrabriji. Izjednačili smo i na kraju je Tino želio najbolje. Možda da je pao bi bio penal, ali on je ostao na nogama jer je želio zabiti gol - rekao je Budimir pa dodao:

- Kažu da su penali lutrija, ali nisu. Oni su psihologija. Teško je to tako mladim igračima; bilo je i onih koji nisu željeli pucati i svaka čast onima koji su pucali. Svaka čast svima, ne može ovo umanjiti ovaj turnir koji smo odigrali jako dobro. Željeli smo ovdje biti što duže, ali nismo uspjeli. Ovo im je jedna životna lekcija. Nogomet ne staje sa 17 godina, njihovo odrastanje i razvoj idu dalje, idu prema seniorskom nogometu i ovo je bila samo jedna stanica koje će se rado ili nerado sjećati - zaključio je.
svjetsko prvenstvo Marijan Budimir Hrvatska U-17 nogometna reprezentacija

IV
Ivanoooo1
20:58 15.11.2025.

A najbolji igrač mu sjedi na klupi do 80 min. Jak trener...

Avatar Samodesno
Samodesno
20:53 15.11.2025.

Naravno hajdukovac je izbornik kao što su svi izbornici svih selekcija hajdukovci kao i predjednik hns pa i predsjednici vlade i države.

