VIDEO Hrvatska oštećena za jedanaesterac u posljednjim minutama? Kontakta je bilo

Hrvatska nogometna reprezentacija do 17 godina ispala je u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva u Kataru. Bolji su nakon izvođenja jedanaesteraca bili vršnjaci iz Uzbekistana s 4:3 nakon što je susret završio rezultatom 1:1. Uzbekistanci su poveli u 24. minuti golom Sadriddina Khasanova, a za izabranike Marijana Budimira izjednačio je Tino Kusanović u 81. minuti.

Isti igrač mogao je donijeti potpuni preokret mladim vatrenima u 88. minuti. Kusanović je ušao u kazneni prostor Uzbekistana i zapucao te pao nakon udarca. Činilo se kako je Kusanović udaren po nogama pa je izbornik Budimir iskoristio ljubičasti karton, no ni nakon VAR provjere nije dosuđen kazneni udarac.

Definitivno je postajao kontakt između hrvatskog napadača i braniča Uzbekistana, ali čini se kako su sudci prosudili da nema materijala za kazneni udarac jer je Kusanović nastavio s igrom. Da je pao, možda bi suci na situaciju gledali drugačije.

Još jedna sporna situacija dogodila se u raspucavanju kada je vratar Uzbekistana obranio pokušaj Raula Kumara, no bilo je upitno je li prerano krenuo s gol-linije, Obje situacije možete pogledati OVDJE.