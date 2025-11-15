Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 142
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
SPORNA SITUACIJA

VIDEO Hrvatska oštećena za jedanaesterac u posljednjim minutama? Kontakta je bilo

Marijan Budimir je novi izbornik U-17 reprezentacije (arhiva)
Luka Stanzl/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
15.11.2025.
u 19:34

Definitivno je postajao kontakt između hrvatskog napadača i braniča Uzbekistana, ali čini se kako su sudci prosudili da nema materijala za kazneni udarac

Hrvatska nogometna reprezentacija do 17 godina ispala je u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva u Kataru. Bolji su nakon izvođenja jedanaesteraca bili vršnjaci iz Uzbekistana s 4:3 nakon što je susret završio rezultatom 1:1. Uzbekistanci su poveli u 24. minuti golom Sadriddina Khasanova, a za izabranike Marijana Budimira izjednačio je Tino Kusanović u 81. minuti.

Isti igrač mogao je donijeti potpuni preokret mladim vatrenima u 88. minuti. Kusanović je ušao u kazneni prostor Uzbekistana i zapucao te pao nakon udarca. Činilo se kako je Kusanović udaren po nogama pa je izbornik Budimir iskoristio ljubičasti karton, no ni nakon VAR provjere nije dosuđen kazneni udarac.

Boban o krizi i budućnosti trenera Dinama

Definitivno je postajao kontakt između hrvatskog napadača i braniča Uzbekistana, ali čini se kako su sudci prosudili da nema materijala za kazneni udarac jer je Kusanović nastavio s igrom. Da je pao, možda bi suci na situaciju gledali drugačije. 

Još jedna sporna situacija dogodila se u raspucavanju kada je vratar Uzbekistana obranio pokušaj Raula Kumara, no bilo je upitno je li prerano krenuo s gol-linije, Obje situacije možete pogledati OVDJE.
Ključne riječi
jedanaesterac Hrvatska U-17 nogometna reprezentacija svjetsko prvenstvo

Komentara 4

Pogledaj Sve
BL
blekpanther
21:12 15.11.2025.

Jeli ovo osvrt na utakmicu gdje igra Hrvatska? Ili su u pitanju komšije gdje su svi krivi osim njih samih! Manite se ćorava posla igrala se utakmica i naši izgubili! Šta dobivamo ako pišemo svaki put da su napravljene greške na naš račun?

Avatar juma
juma
20:48 15.11.2025.

Pomalo nesretan poraz i ispadanje, ali u ovim uzrastima nije primaran rezultat nego stvaranje igre i igrača. Odigrali smo dosta dobro, s puno posjeda, pomalo sporo i s premalo rizika ali tako i inače igramo. Drago mi je bilo vidjeti kako su taktička postavka i stil igre dosta slični onome u A reprezentaciji sa svim prednostima i manama koje imamo. Tako će ovi mladi igrači puno lakše iči stepenicu po stepenicu u svom razvoju.

Avatar rubinet
rubinet
20:23 15.11.2025.

Gledao. Neuspjeh. Loše vođena utakmica.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

storyeditor/2025-11-15/PXL_121025_140039310.jpg
Video sadržaj
HRVATSKA IKONA

Modrić uz dva velikana spada među apsolutne legende SP-a u 21. stoljeću, brojke su im spektakularne

Luki Modriću će nadolazeće svjetsko prvenstvo biti peto u njegovoj karijeri, čime će pridružiti rijetkom i biranom društvu od samo šest igrača u povijesti nogometa koji su zaigrali na pet ili više svjetskih prvenstava. Osim Messija i Ronalda, to postignuće u svojim karijerama su još ostvarili i Lothar Matthäus, Rafael Marquez, Andres Guardado i Antonio Carbajal

Učitaj još

Kupnja