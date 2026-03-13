STARI PRIJATELJI

Srdačan susret Modrića i Rakitića na neočekivanom mjestu: 'Rekao sam mu da stane i igra padel sa mnom'

Luka Modri? i Ivan Rakiti? zajedno na presici 2012., uskoro se obojica opraštaju od nogometa
Foto: Dusko Marusic/PIXSELL
Karlo Koret
13.03.2026.
u 19:49

Rakitić je za talijanske medije otkrio svoje mišljenje o Modriću koji i s 40 godina igra na najvišoj razini i dominira u Serie A

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić i njegov bivši suigrač iz dresa vatrenih, a danas tehnički direktor Hajduka, Ivan Rakitić susreli su se u Milanu na otvorenju World Legends Padel Toura. Njih dvojica srdačno su se pozdravili, a Rakitić je potom za talijanske medije otkrio svoje mišljenje o Modriću koji i s 40 godina igra na najvišoj razini i dominira u Serie A.

- Imamo mnogo godina prijateljstva iza sebe i vidim ga istog kao prvog dana. On je nevjerojatan dečko i igrač, za mene je kao stariji brat. Jako mi je drago vidjeti ga nakon toliko vremena - rekao je Rakitić za Sky Sports i MilanNews te otkrio kako mu je drago što Modrić uživa igrajući u Milanu:

- Vidjeti ga tako sretnog u Milanu je fantastično. Nadam se da će tako i nastaviti. Rekao sam mu 'Stani, igraj ovdje padel sa mnom', ali on želi nastaviti igrati nogomet.

Rakitić je prokomentirao i Modrićeve igre u dresu Milana ove sezone:

- Stvarno je nevjerojatno. Mislim da svi igrači Milana pokušavaju uživati u Luki. I on se zabavlja, a kad se to dogodi, obično pobjeđuje. Zato mislim da Milan tako dobro igra. Mogu vam reći da uživate u Luki. Nevjerojatno je što radi i kako se uklapa u ovu momčad s toliko mladih igrača, a mladi igrači moraju puno naučiti.

Vrlo kratko je objasnio i što Luku Modrića čini posebnim:

- Reći ću samo jedno - on je nogomet. Ako si pored Luke, samo moraš uživati, jer on uživa u nogometu, ne igra ga. Ako se Luka zabavlja, druge momčadi imaju problema. Predivno je za nas Hrvate imati takvog dečka kao što je on.
