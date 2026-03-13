VRATIO SE IZ MIROVINE

Bivši trener Dinama vratio se na klupu nakon četiri godine: 'Trebate vidjeti kako radim, čulo me se do Pariza'

Tuzla: VIP loža na susretu BiH i Rumunjske u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Armin Durgut/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
13.03.2026.
u 19:03

Jeste li vidjeli današnji trening? Jeste li me vidjeli na štakama? Trebate doći i vidjeti kako Vahid radi...

Legendarni Vahid Halilhodžić vratio se trenerskom poslu nakon četiri godine. Popularni 'Vaha' preuzeo je klupu francuskog Nantesa, kluba uz koji je emotivno jako vezan. 'Kanarinci' se nalaze u vrlo teškoj situaciji, nalaze se na pretposljednjem mjestu prvenstvene ljestvice i prijeti im ispadanje u drugu ligu, a Vaha je došao pokušati spasiti stvar.

Iako je većina navijača oduševljena njegovim angažmanom, ima i onih koji kritiziraju potez Nantesa, a među njima je najglasniji Halilhodžićev bivši igrač Jerome Rothen. Bivši francuski reprezentativac rekao je kako je Halilodžićevo vrijeme prošlo prije 20 godina i kako igrači Nantesa neće moći hodati nakon njegovih treninga. 73-godišnjak mu je pak odgovorio na svojoj prvoj konferenciji za medije nakon povratka iz mirovine:

- Ljudski i intelektualno, to je dno. Ali Vahid je malo iznad toga... Znam ja tu priču. Još sam živ i svugdje sam dobrodošao. Neki ljudi pričaju gluposti i stvarno me čudi da ih itko sluša. Govorili su da sam klaun, ali ja sam ponosan na svoj rad. Iza mene su tri svjetska prvenstva i ne znam ni sam koliko sam ponuda za posao dobio - rekao je, a potom se osvrnuo i na komentare o fizičkoj spremi:

- Jeste li vidjeli današnji trening? Jeste li me vidjeli na štakama? Trebate doći i vidjeti kako Vahid radi. Čulo me se do Pariza kako vičem! Istina, boli me koljeno, puno je dalo u životu... Liječnik mi kaže da ne trčim, ali mogu raditi sklekove. Bez problema napravim 30-40 sklekova! Nogomet je moja strast - dodao je.

Rekao je i kako će klub definitivno napustiti nakon završetka sezone, što je i ranije najavljivao:

- Pokušat ćemo nešto, ovo je posljednji izazov u mom životu. Došao sam isključivo zbog Nantesa. Hoću li ostati nakon ove sezone? Nema šanse. Ovdje sam za ovih devet utakmica i to je sve. Dolazim ujutro u 7:30, a odlazim oko 21 sat. Tko to može izdržati? Moram i ja živjeti, imam obitelj, ženu, unuke... Ali ja sam odan, ne pljuje se u tanjur iz kojeg si jeo. Sebičnost je danas velik problem, a ja ne gledam tako na stvari - zaključio je.

povratak Jerome Rothen Nantes Vahid Halilhodžić

