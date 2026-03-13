KATALONCI KRENULI

Barcelona želi hrvatskog dragulja: Transfer se činio nemogućim, ali zbog Tudora je postao realan

Bundesliga - VfL Wolfsburg v Hamburg SV
Fabian Bimmer/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
13.03.2026.
u 17:59

Činilo se kako Tottenham neće htjeti prodati Vuškovića, no situacija se posljednjih tjedana bitno promijenila.

Luka Vušković igra fantastičnu sezonu na posudbi u njemačkom HSV-u iz engelskog Tottenhama. Zabio je pet pogodaka u 22 ligaške utakmice po čemu je najbolji stoper u ligama petice, a i u obrambenom dijelu dominira u svojoj momčadi te je s 19 godina jedan od najboljih centralnih braniča Bundeslige.

Njegove igre privukle su interes brojnih europskih velikana, a najkonkretnija je dosad bila Barcelona. Katalonski gigant se povezivao s Vuškovićem i Nicom Schlotterbeckom, no čini se kako su se okrenuli hrvatskom reprezentativcu jer je Nijemac, prema navodima insajdera, sve bliže madridskom Realu. Također se činilo kako Tottenham neće htjeti prodati Vuškovića, no situacija se posljednjih tjedana bitno promijenila.

Luka Modrić je sasvim slučajno otkrio gdje će igrati iduće sezone: Mnogi ovo nisu primijetili!

Spursi su u užasnoj formi i nalaze se samo bod iznad zone ispadanja u Premier ligi, a u slučaju da ispadnu u Championship i ostanu bez novca od televizijskih prava koji Premeirship donosi, morali bi prodati mnoštvo skupih igrača. Vuškovića Transfermarkt procjenjuje na 40 milijuna eura, no njegova realna tržišna cijena je bliža 60 milijuna budući da im pregršt potencijala i četiti pune godine ugovora s londonskim klubom.

Barceloni u prilog idu i odlični odnosi njezina predsjednika Joana Laporte i Vuškovićeva agenta Pinija Zahavija. U 19-godišnjem Hrvatu vide stopera koji bi sljedećih desetak godina mogao držati obranu Barcelone u partnerstvu s Pauom Cubarsijem i čini se kako su za takvog igrača spremni potrošiti i veliki novac.
