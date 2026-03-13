Tudor spašava posao protiv najvećeg razočaranja sezone: 'Možete plakati ili se možete boriti'

Igor Tudor upisao je četiri poraza u prve četiri utakmice na klupi engleskog Tottenhama te mu posao visi o niti samo tri tjedna nakon što ga je prihvatio. Nova utakmica očekuje ga već u nedjelju kada njegova momčad gostuje na Anfieldu kod Liverpoola, branitelja naslova koji je prošlog ljeta potrošio preko 440 milijuna eura na pojačanja. Nisu ni Redsi u bajnoj formi, ali šesto mjesto svakako je bolje od 17. na kojem se nalaze Spursi.

Hrvatski stručnjak održao je konferenciju za medije kako bi najavio utakmicu koja je po mnogima prvi od njegova tri pokušaja da spasi posao. Tottenhamu su ostale tri utakmice do rerezentativne stanke, a ukoliko se forma momčadi ne popravi, Tudor će gotovo sigurno dobiti otkaz.

- Težak tjedan, sigurno. Ne samo zbog prošle utakmice, već i zbog razdoblja i prošlosti. Nije laka situacija, nije lak trenutak, a s druge strane i veliki izazov za promjenu stvari. Kao i sa svime u životu, možete birati kako ćete vidjeti situaciju. Dakle, možete sjesti i plakati ili se možete boriti. Možete biti žrtva ili možete reći da možete nešto promijeniti. To je poruka koju želim prenijeti i ono što sam rekao igračima. Svi govore, svi imaju mišljenja i život je uvijek onakav kakav ga vidite. Boca je uvijek napola prazna ili napola puna. Ovdje nema ničega punog, ima puno praznih stvari, ali teški trenuci ne traju vječno. Proći će i vjerujem da će igrači koji će ovo shvatiti kao izazov, kao priliku, ustati s hrabrošću da promijene stvari, nakon ovog razdoblja postati bolji ljudi i bolji igrači - rekao je Tudor u uvodu.

Uslijedilo je pitanje slušaju li ga igrači:

- Dakle, u teškim trenucima uvijek se radi o tome, uvijek se radi o nama. U posljednjem razdoblju puno se toga vrti oko kluba, problema, nitko ne može ništa učiniti i to je kao viktimizam, kao da smo žrtve. Jutros sam igračima rekao potpuno suprotne stvari. Mi smo momčad i mi smo osoblje. Sve se vrti oko nas. Sve te gluposti, sve ostale stvari su sr**e i oprostite što koristim ovu riječ, ali na nama je.

Kome ide ova poruka?

- Svima koji su uključeni u klub.

Uključujući vlasništvo?

- Vlasništvo je vlasništvo. Klub je tu. Vlasnik je vlasnik. Uvijek su u pravu i rade što žele s klubom. Uvijek je tako, ali problemi su svih. Ne samo igrača ili trenera ili osoblja, to je problem svih. Dijele li frustraciju? Svi su razočarani. To je sigurno. Igračima je stalo. Ako ti nije stalo, ne trudiš se. Onda ti ne nedostaje samopouzdanja ako ti nije stalo. Stalo ti je, a onda se dogodi da možda u nekim situacijama na terenu nedostaje samopouzdanja, što se inače ne događa. To također može biti objašnjenje.

Jedna od tema bio je i Antonin Kinsky, 22-godišnji vratar kojeg je Tudor zamijenio u 17. minuti susreta s Atletico Madridom u Ligi prvaka.

- Hoću li se suzdržavati igrati ga? Ne, naravno da će sigurno igrati ove sezone. Vratio se dan kasnije i bio je jako dobar na treningu. Pozitivan. Ništa drugo. Dakle, ova se situacija dogodila, vrlo rijetko, vjerojatno prvi i posljednji put u mom životu i životu mnogih ljudi, ali ovo se može dogoditi. To je ista poruka koju sam već rekao. Možete izaći iz situacije kao žrtva. ‘Jadan ja, što se dogodilo.’ Svi šalju poruku pomoći i ja sam s vama. I to je lijepo. Ponekad je ovaj život na društvenim mrežama kao da je važnije što govorite nego što radite. Ali kao što sam već rekao, ovo je normalno, ovo je pogreška koja će se dogoditi. Sigurno će u njegovoj karijeri biti i drugih pogrešaka, ali on ima snagu i kvalitetu i pred njim je jako dobra karijera - rekao je Tudor i za kraj otkrio kome je najteže u ovom trenutku:

- Svima. Svima je teško, ako želite, teško, i izazovno ako želite pronaći izazove. Dakle, davati mjere, koliko je jedan ili dva ili tri, to nije poanta. Situacija, kakva je? Morate vidjeti kako ćete gledati na ovu situaciju. Kao u životu. U životu možete biti sretni s malim stvarima ili možete biti nesretni i imati gotovo sve. Dakle, nije stvar u tome. Život je o tome što vam je dovoljno. To birate. Nogomet je također dio života. Dakle, kako ćete vidjeti situaciju, vi birate.