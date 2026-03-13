NE IDE MU

Najskuplji Dinamov promašaj mogao bi se vrlo brzo vratiti na Maksimir: Evo zašto

Zagreb: Susret Dinama i Fenerbahcea u 1. kolu Europske lige
Goran Stanzl/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
13.03.2026.
u 17:39

Ukoliko Villar s Elcheom ispadne iz lige, na ljeto će se vratiti na Maksimir gdje se može pokušati izboriti za svoje mjesto u momčadi

Dinamo je prošlog ljeta i ove zime odradio dva prijelazna roka puna događanja sa sve skupa preko 40 transfera, a kada bismo morali odabrati jednog igrača koji ni po čemu nije opravdao očekivanja, to bi vrlo vjerojatno bio Gonzalo Villar. 27-godišnji španjolski veznjak koji je jednom obukao i dres Furije stigao je prošlog ljeta za tri milijuna eura iz Granade, samo da bi već na zimu napustio klub.

Villar nije bio zadovoljan minutažom u Dinamu, Dinamo nije bio zadovoljan Villarovim igrama i odlučeno je da je najbolje da igrač ode na posudbu u španjolskog prvoligaša Elche. Ta posudba istječe u lipnju ove godine, ali Elche je obezan otkupiti Villara za milijun i pol eura ukoliko ostane u prvoligaškom društvu.

Luka Modrić je sasvim slučajno otkrio gdje će igrati iduće sezone: Mnogi ovo nisu primijetili!

Problem je u tome što se Elche nalazi na 17. mjestu prvenstvene ljestvice sa samo bodom više od 18. Levantea koji je u zoni ispadanja. Ukoliko Villar s Elcheom ispadne iz lige, na ljeto će se vratiti na Maksimir gdje se može pokušati izboriti za svoje mjesto u momčadi ili se može naći nova solucija kojom bi ponovno napustio Zagreb.

Sam igrač vjerojatno nije prezadovoljan ni svojom minutažom u Elcheu. Od dolaska u siječnju, nastupio je u samo dvije od mogućih šest utakmica i pritom upisao samo 33 minute na terenu.
