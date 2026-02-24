Naši Portali
NBA

Sacramento prekinuo niz od 16 poraza, Spursi bolji od Pistonsa

NBA: Oklahoma City Thunder at Sacramento Kings
Cary Edmondson/REUTERS
VL
Autor
Hina
24.02.2026.
u 09:15

Sacramento Kings su sinoć prekinuli niz od 16 poraza pobijedivši na gostovanju sa 123-114 Memphis Grizzliese, a do slavlja ih je vodio Russell Westbrook koji je zabio 25 koševa.

Precious Achiuwa je dodao 22 poena i 12 skokova, DeMar DeRozan je završio s 19 poena, dok je Maxime Raynaud ubacio 10 koševa i ugrabio 13 skokova, što je najviše na utakmici.

Javon Small zabilježio je 21 poen, devet asistencija i šest skokova, ali njegov trud nije bio dovoljan da Grizzliesi izbjegnu šesti poraz u sedam utakmica. Olivier-Maxence Prosper postigao je 17 poena, a GG Jackson 16.

San Antonio Spursi su također u gostima sa 114-103 nadigrali svladavši prvu momčad Istočne konferencije Detroit Pistonse.

Devin Vassell je ubacio 28 koševa, uključujući sedam trica, za San Antonio produžio svoj niz pobjeda na devet utakmica.

Victor Wembanyama dodao je 21 koš i 17 skokova, šest blokada i četiri asistencije za drugoplasiranu momčad Zapadne konferencije. Julian Champagnie ubacio je 17 koševa, dok je Stephon Castle pridonio sa 16 poena i 11 asistencija.

Jalen Duren predvodio je Pistonse s 25 poena i 14 skokova. Cade Cunningham je upisao double-double učinak sa 16 ubačaja i 10 asistencija.

Houston Rocketsi su na svom terenu sa 125-105 nadigrali Utah Jazz, a do pobjede ih je predvodio Jabari Smith Jr. koji je zabio šest trica i postigao najviše poena na utakmici - 31. Kevin Durant je zabilježio 18 poena i najviše asistencija sezone - 12, a Tari Eason je dodao 11 poena i 10 skokova.

Amen Thompson dodao je 20 poena za Rocketse koji su treći na Zapadu s omjerom pobjeda i poraza 18-40.
Kod Utaha najbolji je s 29 ubačaja bio Lauri Markkanen, a pratio ga je Brice Sensabaugh koji je utakmicu završio s 26 koševa. Jazz je 27 izgubljenih lopti Rocketsa pretvorio u 34 poena, ali to ih nije spriječilo da izgube treću utakmicu zaredom. Utah je 13. u Zapadnoj konferenciji s omjerom 18-40.
nba Sacramento Kings

