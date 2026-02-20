Andrej Plenković izrazio sućut obitelji cijenjenog dječjeg kirurga: 'Dao je snažan organizacijski temelj'

Predsjednik Vlade Andrej Plenković uputio je izraze sućuti obitelji dr. Ivana Fattorinija, istaknutog dječjeg kirurga i bivšeg ravnatelje Klinike za dječje bolesti u Klaićevoj. „Poštovana obitelji Fattorini, sa žaljenjem sam primio vijest o smrti dr. Ivana Fattorinija, istaknutog dječjeg kirurga i dugogodišnjeg ravnatelja Klinike za dječje bolesti u Klaićevoj. Svojim, gotovo četiri desetljeća dugim, radom i djelovanjem ostavio je dubok trag u hrvatskom zdravstvenom sustavu.

Ostat će upamćen kao vrsni i cjenjeni dječji kirurg te stručnjak sportske medicine. Vršeći dužnost ravnatelja najveće dječje bolnice u Hrvatskoj dao je snažan stručni i organizacijski temelj pedijatrijskoj djelatnosti. Posebno ćemo ga pamtiti po skrbi i liječenju ranjene djece tijekom Domovinskog rata. Velik dio svog života i rada posvetio je i sportu.

Sportaši, sportski djelatnici i ljubitelji sporta sjećat će se njegovog doprinosa u zdravstvenoj službi Cibone i hrvatske košarkaške reprezentacije - s kojima je osvojio brojna domaća i svjetska odličja.U ovim teškim trenucima za vašu obitelj, u ime Vlade i moje osobno, upućujem vam izraze iskrene sućuti i dubokog poštovanja", napisao je premijer.