Garcia odgovorio na ključno pitanje oko Livaje: 'Pobjeđivali smo mi i bez njega...'

Nogometaši Hajduka ostvarili su četvrtu prvenstvenu pobjedu u nizu. Na Poljudu je u 29. kolu Supersport HNL-a pala Gorica (1:0). Čovjek odluke bio je Marko Livaja koji je poentirao u ranoj fazi utakmice. Podsjetimo, poslije poraza od Dinama, Hajduk je redom pobjeđivao Lokomotivu u Splitu (2:1), Vukovar 1991 u Osijeku (6:0) i Istru 1961 u Puli (3:1).

Gorica je u prvom poluvremenu uputila svega jedan udarac u okvir Hajdukovih vrata, no znali su u Splitu da je Mario Carević svom bivšem klubu u stanju zakomplicirati život. Uostalom, kao trener Carević je već pobjeđivao i Hajduk (dvaput) i Dinamo (dvaput) i Rijeku (jednom). Hajduk je poveo već nakon četiri minute. Michele Šego je odigrao u sredinu gdje je Filipović nije iskontrolirao loptu na koju je natrčao Marko Livaja, pobjegao obrani i preciznim udarcem pogodio za vodstvo Splićana.

Loša vijest za Gonzala Garciju ozljeda je Michelea Šege, napadača koji je ove sezone jako važan u Hajdukovoj kompoziciji igre. Šego je zamijenjen u 58. minuti, a na njegovu je poziciju ušao Ante Rebić.

- Nije ovo utakmica u kojoj sam nešto posebno uživao, ali ovo je četvrta pobjeda u nizu, skupili smo 59 bodova u ovoj fazi prvenstva i sretan sam. Momci iz Gorice su igrali kompaktno. Mi smo diktirali tempo utakmice, pobjeda nije dolazila u pitanje. Bila je to profesionalna pobjeda - istaknuo je Garcia.

Bi li drugačija bila sezona da ste više koristili Marka Livaju?

- Protiv Gorice je bio dobar, ali često ga koristimo. Kada nije igrao to je uglavnom bilo zbog ozljeda ili suspenzije. Možda tri-četiri susreta mimo toga nije igrao. U ostalima je igrao. Mislim da dosta igra. Pobjeđujemo s Markom, a pobjeđivali smo i bez njega. Kada Marko nije igrao zabijao je Šego. Uživam kako je igrao u Puli, igrao je dobro i u ovom susretu. Želim da je što veći broj igrača u formi. Možda nisam najbolji trener, ali znam prepoznati kada je netko u formi - rekao je Garcia.

Što je glavni cilj do kraja sezone?

- Da nastavimo dalje ovako, da napredujemo kao momčad i pojedinačno, da se razvijaju mladi igrači za budućnost. Uvijek je cilj isti, iduća utakmica. Borba za pobjedu, bodove, mjesto u momčadi. Cilj je stvoriti momčad, a to nije lako - zaključio je Garcia.

I u tom je drugom poluvremenu Gorica odigrala puno bolje, momčad Marija Carevića uspostavila je balans, no nije imala rješenje u zadnjoj trećini kojim bi eventualno ugrozila gol splitske momčadi. A kada je Hajduk u završnici dodao gas, Goricu je s nekoliko sjajnih intervencija spasio vratar Davor Matijaš i jedan je od ključnih razloga zašto pobjeda Splićana u rezultatskom smislu nije bila uvjerljivija.

A u tom je razdoblju Gorica imala svoju najbolju šansu. U 88. je minuti Žan Trontelj iz blizine umalo poentirao glavom, no sjajnom se intervencijom istaknuo Toni Silić. Hajdukov vratar redovito 'skida' zicere i jedna je od najvažnijih karika ovog Hajduka.

- Mislim da svaka momčad dočeka jednu šansu u 90. minuti, tako je dočekala i Gorica. Moj zadatak je da to spriječim. Bio sam fokusiran i dočekao tu jednu šansu. Ostalo smo jako dobro kontrolirali. Želimo svaku utakmicu biti što bolji i doći što bliže vrhu. Pokušati smanjiti tu razliku, matematički je još moguće, tako da igramo do kraja - istaknuo je Silić i dodao:

- Bila je teška utakmica, Gorica je došla u dobrom momentu. Otvorili smo utakmicu jako dobro ranim pogotkom Livaje, nastavili dobro do neke 20. minute i onda smo se malo ugasili, ali smo i dalje kontrolirali utakmicu. Gorica nije stvorila nikakvu opasnost u prvom poluvremenu. Drugo poluvrijeme smo malo lošije ušli, malo sporije. Oni su možda imali nešto više posjeda, ali bez prilika. Mi smo na kraju opet imali tri, četiri izgledne prilike za završiti utakmicu. Nismo ih realizirali, ali izdržali smo do kraja i uzeli tri boda...

U prethodna tri međusobna ogleda u aktualnoj sezoni Hajduk je slavio dva puta, dok je Gorica upisala jednu pobjedu. U kolovozu su Bijeli slavili na Poljudu (2:0), u listopadu je uslijedila nova pobjeda na Poljudu (3:1), dok je Gorica pobijedila u siječnju u Velikoj Gorici (1:0).