Navijačima je bilo dosta, Pulom se šire vulgarne poruke upućene treneru Istre

Nogometaši Istre 1961 uspjeli su tek drugi puta ove sezone povezati dvije pobjede kada su svladali Rijeku (0:2) i Varaždin (2:1). U očima navijača probudila se nada kako bi za njihov klub mogli stići bolji dani, no oni su ubrzo ugašeni teškim porazima od Hajduka (1:3) i Lokomotive (2:0).

Kritike na račun trenera Oriola Riere stižu već neko vrijeme, no čini se kako je navijačima napokon prekipjelo pa su se otvoreno pobunili protiv Španjolca. Navijači traže njegov odlazak te su se svoj bijes prenijeli i na gradske ulice gdje su u blizini Aldo Drosine počele pojavljivati poruke: "Riera o**ebi".

Španjolski stručnjak navodno se sukobljava i s nekima od ključnih igrača i čini se da je izgubio kontrolu nad svlačionicom. On je na klupi Istre dosad odradio 24 utakmice te skupio devet pobjeda, četiri remija i 11 poraza, što znači da je Istra izgubila gotovo polovicu utakmica u kojima ju je vodio Riera.

Portal Regional Express koji je prvi prenio vijest o porukama španjolskom stručnjaku tvrdi i kako se Rieri sprema otkaz. Na potezu je sada Uprava.