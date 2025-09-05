Policija privela huligana koji je pljunuo na igrača Hajduka. Prijeti mu zatvorska kazna

Nogometaš Hajduka, Anthony Kalik, prije dva tjedna bio je meta verbalnog napada u splitskom kafiću, gdje ga je huligan pljunuo i vrijeđao. Sada se oglasila i policija, koja je potvrdila da je završila kriminalističku obradu nad 25-godišnjim muškarcem. Uz, to policija je priopćila da su priveli dvojicu maloljetnika zbog bacanja baklji na igrače Hajduka nakon pobjede nad Slaven Belupom u 3. kolu HNL-a. Priopćenje prenosimo u cijelosti:

"Policijski službenici dovršili su kriminalističko istraživanje događaja o kojemu smo zaprimili saznanja iz medija. Naime, nakon što je javno objavljena snimka na kojoj muškarac viče i psuje na drugog muškarca kojeg je na kraju događaja pljunuo, policija je pokrenula istraživanje koje je danas dovršeno.

Uhićen je i kriminalistički obrađen 25-godišnjak za kojeg je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da je 18. kolovoza 2025. godine u Splitu na opisani način počinio prekršaj iz čl. 6. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira radi čega će danas u žurnom postupku biti odveden na sud. Sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanje, a za počinjeni prekršaj izrekne kaznu zatvora u trajanju od 30 dana.

Nadalje, u odnosu na protupravna ponašanja zabilježena na nedavno održanim nogometnim utakmicama u Splitu, policijski službenici su intenzivno su poduzimali mjere i radnje u cilju identifikacije osoba i njihovog pronalaska.



Dovršeno je kriminalističko istraživanje nad dvojicom maloljetnika za koje je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da su 17. kolovoza 2025.godine počinili kazneno djelo „Dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom“ opisano u članku 215. stavku 1. Kaznenog zakona, tako da su se na stadionu Poljud, neposredno po završetku odigravanja nogometne utakmice maskirali potkapama, a nakon čega su u trenutku kada su igrači prišli sjevernoj tribini, aktivirali pirotehnička sredstva - bengalke - te ih bacili na igralište u smjeru igrača s ciljem da ih pogode.

Na opisani način doveli su u opasnost život i tijelo redara koji su se nalazili na prostoru tartan staze, kao i igrača odnosno opće opasnom radnjom ili sredstvom izazvali su opasnost za život ili tijelo ljudi. Nakon dovršenog istraživanja protiv dvojice maloljetnika će biti podnesena kaznena prijava nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu u Splitu.



Također, dovršeno je kriminalističko istraživanje događaja kada je 10. kolovoza 2025.godine na stadionu Poljud za vrijeme odigravanja nogometne utakmice zapaljen navijački transparent. Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 19-godišnjak 10. kolovoza 2025.godine sudjelovao u paljenju navijačkog rekvizita.

Uhićen je, nad njim je provedeno kriminalističko istraživanje nakon čega je u žurnom postupku odveden na nadležni sud jer je počinio prekršaj iz Zakona o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima.

Sudu je predloženo da mu se izrekne mjera opreza zabrane posjećivanja gradskog stadiona Poljud i svi stadioni na području Hrvatske i inozemstva do pravomoćnog okončanja ovog postupka, da mu se izrekne mjera zabrane prisustvovanja nogometnim utakmicama na kojima nastupa HNK Hajduk u trajanju od godine dana i novčana kazna 1.000,00 eura."