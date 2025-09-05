Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 98
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
INCIDENT U SPLITU

Policija privela huligana koji je pljunuo na igrača Hajduka. Prijeti mu zatvorska kazna

Split: SuperSport HNL. 01. kolo, HNK Hajduk - NK Istra 1961
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
1/3
VL
Autor
vecernji.hr
05.09.2025.
u 13:49

"Sudu je predloženo da mu se izrekne mjera opreza zabrane posjećivanja gradskog stadiona Poljud i svi stadioni na području Hrvatske i inozemstva do pravomoćnog okončanja ovog postupka", stoji u priopćenju policije

Nogometaš Hajduka, Anthony Kalik, prije dva tjedna bio je meta verbalnog napada u splitskom kafiću, gdje ga je huligan pljunuo i vrijeđao. Sada se oglasila i policija, koja je potvrdila da je završila kriminalističku obradu nad 25-godišnjim muškarcem. Uz, to policija je priopćila da su priveli dvojicu maloljetnika zbog bacanja baklji na igrače Hajduka nakon pobjede nad Slaven Belupom u 3. kolu HNL-a. Priopćenje prenosimo u cijelosti:

"Policijski službenici dovršili su kriminalističko istraživanje događaja o kojemu smo zaprimili saznanja iz medija. Naime, nakon što je javno objavljena snimka na kojoj muškarac viče i psuje na drugog muškarca kojeg je na kraju događaja pljunuo, policija je pokrenula istraživanje koje je danas dovršeno.

Uhićen je i kriminalistički obrađen 25-godišnjak za kojeg je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da je 18. kolovoza 2025. godine u Splitu na opisani način počinio prekršaj iz čl. 6. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira radi čega će danas u žurnom postupku biti odveden na sud. Sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanje, a za počinjeni prekršaj izrekne kaznu zatvora u trajanju od 30 dana.

FOTO Djevojka nakon tjedan dana veze prevarila Yamala! U igru je upao mladi igrač Reala?
Split: SuperSport HNL. 01. kolo, HNK Hajduk - NK Istra 1961
1/18

Nadalje, u odnosu na protupravna ponašanja zabilježena na nedavno održanim nogometnim utakmicama u Splitu, policijski službenici su intenzivno su poduzimali mjere i radnje u cilju identifikacije osoba i njihovog pronalaska.
 
Dovršeno je kriminalističko istraživanje nad dvojicom maloljetnika za koje je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da su 17. kolovoza 2025.godine počinili kazneno djelo „Dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom“ opisano u članku 215. stavku 1. Kaznenog zakona, tako da su se na stadionu Poljud, neposredno po završetku odigravanja nogometne utakmice maskirali potkapama, a nakon čega su u trenutku kada su igrači prišli sjevernoj tribini, aktivirali pirotehnička sredstva - bengalke - te ih bacili na igralište u smjeru igrača s ciljem da ih pogode.

Na opisani način doveli su u opasnost život i tijelo redara koji su se nalazili na prostoru tartan staze, kao i igrača odnosno opće opasnom radnjom ili sredstvom izazvali su opasnost za život ili tijelo ljudi. Nakon dovršenog istraživanja protiv dvojice maloljetnika će biti podnesena kaznena prijava nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu u Splitu.
 
Također, dovršeno je kriminalističko istraživanje događaja kada je 10. kolovoza 2025.godine na stadionu Poljud za vrijeme odigravanja nogometne utakmice zapaljen navijački transparent. Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 19-godišnjak 10. kolovoza 2025.godine sudjelovao u paljenju navijačkog rekvizita.

Uhićen je, nad njim je provedeno kriminalističko istraživanje nakon čega je u žurnom postupku odveden na nadležni sud jer je počinio prekršaj iz Zakona o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima.

Sudu je predloženo da mu se izrekne mjera opreza zabrane posjećivanja gradskog stadiona Poljud i svi stadioni na području Hrvatske i inozemstva do pravomoćnog okončanja ovog postupka, da mu se izrekne mjera zabrane prisustvovanja nogometnim utakmicama na kojima nastupa HNK Hajduk u trajanju od godine dana i novčana kazna 1.000,00 eura."

Oduševljenje Dinamovih navijača! Veliko pojačanje zapalilo mreže, svi se pitaju samo jedno
Ključne riječi
Anthony Kalik policija Hajduk

Komentara 3

Pogledaj Sve
KU
Kujttim
14:14 05.09.2025.

Anthony Kalik je primio ozbiljnu prijetnju nanošenjem teške tjelesne ozljede. Huligan je izrekao prijetnju da će mu drugi puta izbiti zube, dakle, prijetio mu je nanošenjem teške tjelesne ozljede. Zašto Ljubo Pavasović Visković nije, kao jedan od najboljih hrvatskih odvjetnika jasno poslao poruku da nitko neće prijetiti igraču Hajduka ja to ne znam, ali ovime se još jednom dokazalo da u klubu vlada kaos, histerija, neorganiziranost, improvizacija i nemoć. Ne razumijem ni udrugu Naš Hajduk niti klub koji ne znaju zaštiti momčad. Ispada da navijači mogu doći s kamionom hladnjačom, potrpati unutra 5-6 igrača, vozikati ih do Imotskog i onda u 2 ujutro iskracati na Kukuzovcu i pustiti ih doma?

KU
Kujttim
14:04 05.09.2025.

Ovo je moj komentar od: 18.8.2025.god.: "Hajduk je toliko nesređen, neorganiziran i kaotičan kao klub, da oni osnovanu sumnju kaznenog djela iz čl. 139. KZ/11 - prijetnja - ne znaju pravno prepoznati. U konkretnom slučaju: „izbiti zube“ = prijetnja tjelesnom ozljedom → povreda čl. 139 KZ. - nije "verbalni napad", kako to minorizira HNK Hajduk u svom priopćenju, već je to ponašanje koja ima kaznena obilježja i Hajduk treba sve napraviti da se dođe do osobe koja je prijetnje izrekla. Ostalo je stvar policije i DORH-a. E sada, što će u Nadzornom odboru Ljubo Pavasović Visković ako ovo ne zna završiti da se pošalje poruka svima koji se usude prijetiti. E moj Hajduče, slab si i nemoćan, odrekao si se svog igrača, izdao si člana svlačionice, poslao si poruku da svatko može doći u kafić i igračima Hajduka prijetiti da će im netko razbiti zube (nanijeti tešku tjelesnu ozljedu)." Dakle, nemoć Hajduka je da je ovaj "navijač" priveden s odmakom od 18 dana. Hajduk je izdao svoju momčad, svog igrača. Da su htjeli pokazati snagu kluba Ljubo Pavasović Visković bi preko svojih veza već 18.8.2025. dogovorio da taj navijač bude priveden. Ali oni su kalkulirali, odugovlačili, zapravo su ispali smiješni. I još su prosuli bodove protiv Rijeke.

HŽalostanV
13:54 05.09.2025.

Čemu ovo prejudiciranje ako je Kalik kazao da ga nije pljunuo !

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još