Pohvale hrvatskom NBA talentu Michaelu Ružiću: Ovo sam sanjao još kao dječarac

Čini se da su se košarkaši Hrvatske s onih "plus 40" protiv Cipra jako dobro zagrijali za puno ozbiljnijeg suparnika. No, ni reprezentacija Izraela, prožeta igračima iz najjačih europskih klupskih natjecanja, nije uspjela pronaći protuoružje za rastrčanu nacionalnu vrstu Lijepe Naše.

Štoviše, zahvaljujući obrani hrvatskog sastava, pitanje pobjednika bilo je riješeno već u 29. minuti, dakle krajem treće četvrtine, kada je Hrvatska košem Brankovića na dodavanje Smitha povela s "plus 20" (70:50).

Ostatak susreta pretvorio se u formalnost u kojoj su Izraelci uspjeli ublažiti poraz no konačnih "plus 14" za Hrvate zacijelo će im dugo odzvanjati, vjerojatno sve do sljedećeg, onog u veljači, kvalifikacijskog prozora za nastup na Svjetskom prvenstvu.

Premda će hrvatski izbornik Tomislav Mijatović reći da je ovo bila momčadska pobjeda, a to i jest bilo tako, ipak su dvojica pojedinaca u našem sastavu bila iznad ostalih. Moćno Realovo krilo Mario Hezonja ostavilo je trag od 19 koševa, 12 skokova i tri asistencije a pravo otkriće bio je pak 19-godišnji Michael Ružić koji je igrajući centra upisao 23 koša i devet skokova. I kao takav doživio i pohvale Fibina novinara koji ga je etiketirao kao najveću hrvatsku NBA nadu.

- Jako sam se dobro osjećao u ovoj utakmici i ja sam zahvalan izborniku na pozivu. Igrati za reprezentaciju za mene je ogromna čast, nešto što sam sanjao još kada sam bio dječarac. Meni je trebao ovaj reprezentativni prozor da se vratim u formu jer sam zbog ozljede zgloba bio izvan ritma mjesec i pol dana. Živim svaki dan u sadašnjem vremenu i trudim se biti sve bolji - kazao je mladac za kojeg je njegov izbornik rekao ovo:

- Oduvijek ponavljam, igrač je igrač bez obzira na godine. Michael je svoju veliku želju pokazao još ljetos. No, on mora ostati skroman i gladan, mora nastaviti ovako raditi a onda će mu samo nebo biti granica.

Evo što je pak ozareni hrvatski izbornik kazao za predstavu svojih izabranika:

- Nama svaka nova pobjeda znači jako puno a ova je jako važna. Čestitke igračima koji su jako dobro proveli naš "game plan" ali i mom stručnom stožeru, koji je jako dobro pripremio utakmicu. Igrali smo protiv iskusne i neugodne momčadi Izraela protkane s igračima iz najjačih europskih klupskih natjecanja. Zadovoljni zatvaramo ovaj prvi kvalifikacijski prozor, s uvjerenjem da možemo igrati sa svima. S tim uvjerenjem, ali skromni, spremat ćemo se i za one dvije utakmice protiv Njemačke u veljači.

Presica izraelske reprezentacije bila je vrlo kratka jer njihov izbornik Ariel Beit-Halahmy, nadmudrenog od hrvatskog kolege, nije imao što za reći. U njegovu sastavu prednjačio je centar Makabija Roman Sorkin (20 koševa) a dvoznamenkast je bio još jedino naturalizirani bek Khaaden Carrington (11 koševa, samo dvije asistencije).

A kad smo već kod dodavanja za koš Hrvatska ih je imala čak 29 (Smith 6, Filipović 5, Božić 4, Nakić 3...). Baš kao što je imala 11 asistencija više isti broj više imala je Hrvatska i u rubrici skokovi. A strijelci za pobjedničku vrstu Hrvatske bili su: Ružić 23, Hezonja 19, Božić 11, Škara 9, Nakić 7, Mavra 4, Filipović 6, Prkačin 4, Branković 2. Badžim i Radovčić nisu ulazili u igru a Smith je ostao bez ubačaja no on je izašao iz jedne manje ozljede ali se s voljom priključio reprezentaciji u Rigi.

I da, treba se reći da su naši sjajno iskoristili činjenicu da se ova utakmica igrala u Letoniji, bez publike, zbog poznatih geopolitičkih (i ratnih) razloga u Izraelu. A sljedeća utakmica ovih reprezentacija igrat će se početkom srpnja kada će i jednoj i drugoj strani biti na raspolaganju NBA igrači, Hrvatskoj Zubac, Šarić i Matković a Izraelu Avdija.