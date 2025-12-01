Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
KVALIFIKACIJE

Hrvatska 'razbila' Izrael i stigla do druge pobjede: Briljirao mladi dragulj

Osijek: Kvalifikacije za FIBA Svjetsko prvenstvo 2027, Hrvatska - Cipar.
Davor Javorovic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
01.12.2025.
u 21:53

U trećoj dionici Hrvatska je proigrala i povela sa čak 20 razlike (70-50) i do kraja susreta pitanje pobjednika više nije bilo upitno

Hrvatski košarkaši ostvarili su i drugu pobjedu na startu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2027. godine, nakon što su u Rigi porazili Izrael sa 85-71.

Nakon što je kvalifikacije otvorila s uvjerljivih +40 protiv Cipra, hrvatska košarkaška reprezentacije je u Rigi pružila još jednu uvjerljivu predstavu slavivši sa +14 protiv Izraela.

'U svlačionici Dinama vodi se velika rasprava, vladaju mržnja i zavist! Sramite se svi do jednoga'

Za ovaj susret izbornik Tomislav Mijatović je imao na raspolaganju i Jaleena Smitha, koji se reprezentaciji priključio upravo u Rigi, te Luku Božića, koji se oporavio od želučane viroze.

Hrvatska je fantastično ušla u susret otvorivši utakmicu serijom 12-0. Međutim, Izrael je do kraja prve četvrtine izjednačio na 25-25. U drugoj dionici Izrael je i poveo, no Hrvatska je do kraja poluvremena okrenula rezultat i došla do pet koševa prednosti (47-42).

U trećoj dionici Hrvatska je proigrala i povela sa čak 20 razlike (70-50) i do kraja susreta pitanje pobjednika više nije bilo upitno. U posljednjem periodu odabranici izbornika Mijatovića imali su i +21 (81-60), a na koncu je završilo 85-71.

Hrvatsku su do pobjede predvodio Michael Ružić sa 23 koša, devet skokova i tri asistencije, sjajan je bio i Mario Hezonja sa 19 koševa i 13 skokova, dok je Luka Božić ubacio 11 koševa, pet skokova i četiri asistencije.

Kod Izraela su najefikasniji bili Roman Sorkin sa 20 koševa i Khadeen Carrington sa 11 koševa.

U drugom susretu iz ove skupine Njemačka je na gostovanju porazila Cipar sa 83-64.

Njemačku su do druge pobjede predvodili David Kramer sa 14 koševa i 10 skokova, te Till Pale sa 14 koševa i četiri skoka, dok je Christian Sengfelder dodao 12 koševa. Kod domaćina su najefikasniji bili Nikos Stylianu sa 16 koševa i Ioannis Giannares sa 12 koševa.

Na ljestvici skupine vode Hrvatska i Njemačka sa po dvije pobjede.

Nastavak kvalifikacije je u veljači iduće godine kada Hrvatsku očekuju dvije utakmice upravo protiv Njemačke. Prva utakmica je 27. veljače u Hrvatskoj, a dva dana kasnije i uzvrat u Njemačkoj. Treći "prozor" je u srpnju, kada će Hrvatska gostovati na Cipru (3. srpnja), a potom ugostiti Izrael (7. srpnja).

Prve tri ekipe iz svake skupine plasirat će se u drugi krug europskih kvalifikacija, gdje će im se pridružiti još tri momčadi iz druge skupine, a sve će reprezentacije prenositi rezultate iz prvog kruga.

Ključne riječi
Michael Ružić Kvalifikacije za SP Hrvatska košarkaška repezentacija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja