Večernji list
Podijeliti
Podijeli
Facebook
Twitter
Natrag na članak
FOTO Padali poljupci i zagrljaji: Pogledajte tko je sve tješio hrvatske rukometaše nakon teškog poraza
Hrvatska rukometna reprezentacija nije uspjela izboriti finale Europskog prvenstva u Danskoj, Švedskoj i Norveškoj.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
U prvoj polufinalnoj utakmici, Njemačka je pobijedila Hrvatsku s 31:28 i izborila finale u kojem sada čeka boljeg iz dvoboja Danske i Islanda.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Presudan čimbenik bio je njemački vratar Andreas Wolff koji je skupio 14 obrana, dok su Mandić i Kuzmanović na našem golu zaustavili tek osam udaraca.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Ovaj poraz sigurno će teško pasti našim reprezentativcima, ali ostaje im borba za brončanu medalju u nedjelju što bi također bio veliki uspjeh.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
OGLAS
Lile su se suze hrvatskih rukometaša nakon utakmice, a utjehu su im pokušali pružiti njihovi najmiliji - djevojke, supruge i djeca.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Najefikasniji u hrvatskim redovima bio je Tin Lučin sa šest pogodaka, a po pet su dodali Luka Lovre Klarica i Ivan Martinović.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
30.01.2026., Jyske Bank Boxen Herning, Herning, Danska - EHF Europsko prvenstvo 2026., polufinale, Hrvatska - Njemacka. Leon Susnja Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
30.01.2026., Jyske Bank Boxen Herning, Herning, Danska - EHF Europsko prvenstvo 2026., polufinale, Hrvatska - Njemacka. Antonela Srna Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
OGLAS
30.01.2026., Jyske Bank Boxen Herning, Herning, Danska - EHF Europsko prvenstvo 2026., polufinale, Hrvatska - Njemacka. Diano Neris Cesko i Marko Marusic Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
30.01.2026., Jyske Bank Boxen Herning, Herning, Danska - EHF Europsko prvenstvo 2026., polufinale, Hrvatska - Njemacka. Ivan Martinovic Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
30.01.2026., Jyske Bank Boxen Herning, Herning, Danska - EHF Europsko prvenstvo 2026., polufinale, Hrvatska - Njemacka. Mario Sostaric i Stas Jovicic Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
30.01.2026., Jyske Bank Boxen Herning, Herning, Danska - EHF Europsko prvenstvo 2026., polufinale, Hrvatska - Njemacka. Veron Nacinovic Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
OGLAS
30.01.2026., Jyske Bank Boxen Herning, Herning, Danska - EHF Europsko prvenstvo 2026., polufinale, Hrvatska - Njemacka. Luka Lovre Klarica Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Ne propustite
NEVJEROJATAN RAST REGIJE
Središnja Azija cvjeta: Neočekivani gospodarski rast mijenja perspektivu
DRAMATIČAN PAD
Postala je beskućnica u kraljevskoj obitelji i nema kamo otići, a situaciju dodatno otežava loše zdravlje
Premium sadržaj
PATRIK ĆAVAR
Zlatni olimpijac za VL: Reći ću vam što bih napravio da sam izbornik, bronca bi bila sjajan uspjeh
zanimljivo...
Žene otkrile koliko stvarno žele da seks traje: Odgovor će iznenaditi mnoge muškarce
1
/
Molimo vas pričekajte...