Pogledajte što Novak Đoković misli za Hrvatsku, njegovu objavu podijelili su svi srpski mediji

Ponajbolji tenisač u povijesti Novak Đoković stigao je u Pariz prošlog ljeta s jasno definiranim ciljem – da se vrati sa zlatnom medaljom oko vrata, što mu je i uspjelo. To mu je bio jedan od glavnih motiva prije početka prošle sezone, a Đoković je odlučio učiniti sve što je u njegovoj moći kako bi ispisao nove stranice u svojoj nevjerojatnoj karijeri, u kojoj je do tada osvojio gotovo sve, osim najcjenjenijeg olimpijskog odličja.

Prije početka olimpijskog natjecanja u kultnom Roland Garrosu, Đoković je prisustvovao ekskluzivnom događaju na kojem su se okupili poznati iz svijeta sporta. U svlačionici je Đoković iskoristio priliku za fotografiranje s dvojicom hrvatskih tenisača – Mateom Pavićem i Nikolom Mektićem.

Nikola Mektić je ovu fotografiju objavio na društvenim mrežama, a Đoković je na svom profilu postavio slike sa srpskom i hrvatskom zastavom, uz znak rukovanja, simbolizirajući prijateljstvo i sportsku povezanost Hrvatske i Srbije. Reakcije navijača bile su brze i entuzijastične. "Nole sa svojom hrvatskom braćom", komentirala je jedna od navijačica, izražavajući oduševljenje ovim gestom. A Đokovićevu objavu prenijeli su tada gotovo svi važniji mediji u Srbiji.

Foto: Instagram screenshot