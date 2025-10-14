Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 124
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SANKCIJE SRBIJI
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
POSEBNA PORUKA

Pogledajte što Novak Đoković misli za Hrvatsku, njegovu objavu podijelili su svi srpski mediji

U.S. Open
Foto: MIKE SEGAR/REUTERS
1/6
VL
Autor
Stjepan Meleš
14.10.2025.
u 14:22

Đoković je na svom profilu postavio slike sa srpskom i hrvatskom zastavom, uz znak rukovanja, simbolizirajući prijateljstvo i sportsku povezanost Hrvatske i Srbije.

Ponajbolji tenisač u povijesti Novak Đoković stigao je u Pariz prošlog ljeta s jasno definiranim ciljem – da se vrati sa zlatnom medaljom oko vrata, što mu je i uspjelo. To mu je bio jedan od glavnih motiva prije početka prošle sezone, a Đoković je odlučio učiniti sve što je u njegovoj moći kako bi ispisao nove stranice u svojoj nevjerojatnoj karijeri, u kojoj je do tada osvojio gotovo sve, osim najcjenjenijeg olimpijskog odličja.

Prije početka olimpijskog natjecanja u kultnom Roland Garrosu, Đoković je prisustvovao ekskluzivnom događaju na kojem su se okupili poznati iz svijeta sporta. U svlačionici je Đoković iskoristio priliku za fotografiranje s dvojicom hrvatskih tenisača – Mateom Pavićem i Nikolom Mektićem. 

Nikola Mektić je ovu fotografiju objavio na društvenim mrežama, a Đoković je na svom profilu postavio slike sa srpskom i hrvatskom zastavom, uz znak rukovanja, simbolizirajući prijateljstvo i sportsku povezanost Hrvatske i Srbije. Reakcije navijača bile su brze i entuzijastične. "Nole sa svojom hrvatskom braćom", komentirala je jedna od navijačica, izražavajući oduševljenje ovim gestom. A Đokovićevu objavu prenijeli su tada gotovo svi važniji mediji u Srbiji.

Foto: Instagram screenshot

Luka Modrić javno se narugao velikoj svjetskoj zvijezdi, njegov komentar podržale su tisuće ljudi
Ključne riječi
Hrvatska Srbija tenis Novak Đoković

Komentara 1

Pogledaj Sve
UK
ukrajina
14:25 14.10.2025.

Nikada, kada plate ratnu odštetu i pozatvaraju ubojice koje se nalaze kod njih možda !

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još