Pogledajte posebnu koreografiju koju je Barca pripremila u čast Inieste

Andres Iniesta u nedjelju će posljednji put istrčati u dresu Barcelone, a s druge strane bit će Real Sociedad.

Legendarni veznjak oprašta se od ponosa Katalonije nakon 22 godine, a karijeru će nastaviti u Aziji.

More than a mosaic.

More than a player.

🙌 #Infinit8Iniesta

⚽️ Barça v Real Sociedad

📍 Camp Nou

⏰ 20/05 8:45pm

🎟 https://t.co/uWdbRgRm8U

🔵🔴 pic.twitter.com/2K0jyHfBS3