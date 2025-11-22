Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 141
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
Poslušaj
Prijavi grešku
JADRANSKI DERBI

Na Rujevici viđeni skauti europskih velikana: Sprema se veliki transfer

Rijeka: HNK Rijeka i HNK Hajduk odigrali utakmicu 14. kola SuperSport HNL
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Karlo Koret
22.11.2025.
u 21:25

Reprezentativac Hrvatske već neko vrijeme pokazuje klasu i nivo igre daleko iznad trenutačne razine ostatka konkurencije u hrvatskom prvenstvu

Rijeka je u derbiju 14. kola HNL-a na svom terenu svladala Hajduk s ogromnih 5:0 i nanijela Bijelima najteži poraz ne samo u povijesti jadranskog derbija, već i HNL-a. Prvo ime susreta bio je Toni Fruk koji je postigao hattrick u 27 minuta (od pete do 32.) i još jednom pokazao kako ga se s pravom naziva najboljim igračem HNL-a.

Reprezentativac Hrvatske već neko vrijeme pokazuje klasu i nivo igre daleko iznad trenutačne razine ostatka konkurencije u hrvatskom prvenstvu. Još se prošlog ljeta očekivalo kako će napustiti Rijeku i napraviti veliki transfer u inozemstvo, no na sreću navijača Rijeke i ljubitelja hrvatskog prvenstva, to se nije dogodilo.

Izbornik Dalić spremio iznenađenje za Crnu Goru: Dvojica počinju prvi put nakon SP-a u Kataru

Ipak, nitko ne može garantirati da će Fruk još dugo nositi dres Rijeke, a kako su na Rujevici viđeni skauti mnogih europskih klubova, piše Novi list, odlazak iz Hrvatske mogao bi se dogoditi vrlo skoro. Utakmicu su tako gledali skauti Liverpoola, Milana, Twentea, Sassuola i još nekih klubova, ali samo oni znaju koga su došli gledati.

Vjerojatno se radi o mladim draguljima poput Pukštasa, Mlačića, Hrgovića, Thaqija, no onaj koji je u ovoj utakmici definitivno najviše impresionirao gledatelje je upravo igrač Rijeke s brojem deset na lešima.

Druga dva pogotka za pobjedničku momčad zabili su Samuele Vignato i Luka Menalo.
Ključne riječi
skauti Toni Fruk Hajduk HNK Rijeka

Komentara 1

Pogledaj Sve
ZR
Ze Roberto u
21:35 22.11.2025.

Bio je tamo i skaut iz Bajine Bašte....navodno traži napadača.....

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja