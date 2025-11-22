Na Rujevici viđeni skauti europskih velikana: Sprema se veliki transfer

Rijeka je u derbiju 14. kola HNL-a na svom terenu svladala Hajduk s ogromnih 5:0 i nanijela Bijelima najteži poraz ne samo u povijesti jadranskog derbija, već i HNL-a. Prvo ime susreta bio je Toni Fruk koji je postigao hattrick u 27 minuta (od pete do 32.) i još jednom pokazao kako ga se s pravom naziva najboljim igračem HNL-a.

Reprezentativac Hrvatske već neko vrijeme pokazuje klasu i nivo igre daleko iznad trenutačne razine ostatka konkurencije u hrvatskom prvenstvu. Još se prošlog ljeta očekivalo kako će napustiti Rijeku i napraviti veliki transfer u inozemstvo, no na sreću navijača Rijeke i ljubitelja hrvatskog prvenstva, to se nije dogodilo.

Ipak, nitko ne može garantirati da će Fruk još dugo nositi dres Rijeke, a kako su na Rujevici viđeni skauti mnogih europskih klubova, piše Novi list, odlazak iz Hrvatske mogao bi se dogoditi vrlo skoro. Utakmicu su tako gledali skauti Liverpoola, Milana, Twentea, Sassuola i još nekih klubova, ali samo oni znaju koga su došli gledati.

Vjerojatno se radi o mladim draguljima poput Pukštasa, Mlačića, Hrgovića, Thaqija, no onaj koji je u ovoj utakmici definitivno najviše impresionirao gledatelje je upravo igrač Rijeke s brojem deset na lešima.

Druga dva pogotka za pobjedničku momčad zabili su Samuele Vignato i Luka Menalo.