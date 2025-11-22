Garciju pitali zašto Livaja nije ulazio u igru, on dao zanimljivo objašnjenje: Evo što se događa s kapetanom Hajduka

Nogometaši Rijeke pobijedili su Hajduk na Rujevici s ogromnih 5:0 i nanijeli Bijelima najteži poraz u posljednjih 12 godina. Utakmica je praktički riješena u prvih pola sata kada je Toni Fruk zabio hattrick (do 32. minute), a u nastavku su Samuele Vignato i Luka Menalo samo povisili rezultat za svoju momčad.

Očekivalo se kako bi u ovoj utakmici nakon dugo vreemena u udarnoj postavi mogli vidjeti najveću zvijezdu Hajduka, Marka Livaju, no to se nije dogodilo. Podsjetimo, kapetan Hajduka izbivao je s travnjaka više od mjesec dana zbog ozljede, no vratio se osmog studenog protiv Osijeka, a i u ovoj utakmici bio je na klupi za pričuve. Kako su Bijeli na odmor otišli s velikim zaostatkom, očekivalo se da Garcia posegne za njim kao kreatorom potencijalnog preokreta, ali Livaja je ostao na klupi.

Trenera Hajduka nakon utakmice su pitali zašto Livaja nije ušao u igru, a njegov odgovor šokirao je mnoge:

- Pitali smo ga u drugom poluvremenu da se zagrije. Rekao je da se ne osjeća dobro i da ga boli trbuh - kratko je odgovorio strateg Bijelih.

Livaja je u ovoj sezoni odigrao 12 utakmica u svim natjecanjima te postigao tri gola i dodao tri asistencije. Uoči utakmice, Garcia je rekao kako trenira s momčadi i osjeća se sve bolje te bi uskoro mogao pomoći momčadi, ali čini se da će navijači Hajduka na njegov povratak morati još malo pričekati.