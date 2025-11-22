Garciju pitali zašto Livaja nije ulazio u igru, on dao zanimljivo objašnjenje: Evo što se događa s kapetanom Hajduka

Nogometaši Rijeke pobijedili su Hajduk na Rujevici s ogromnih 5:0 i nanijeli Bijelima najteži poraz u posljednjih 12 godina. Utakmica je praktički riješena u prvih pola sata kada je Toni Fruk zabio hattrick (do 32. minute), a u nastavku su Samuele Vignato i Luka Menalo samo povisili rezultat za svoju momčad.
Očekivalo se kako bi u ovoj utakmici nakon dugo vreemena u udarnoj postavi mogli vidjeti najveću zvijezdu Hajduka, Marka Livaju, no to se nije dogodilo. Podsjetimo, kapetan Hajduka izbivao je s travnjaka više od mjesec dana zbog ozljede, no vratio se osmog studenog protiv Osijeka, a i u ovoj utakmici bio je na klupi za pričuve. Kako su Bijeli na odmor otišli s velikim zaostatkom, očekivalo se da Garcia posegne za njim kao kreatorom potencijalnog preokreta, ali Livaja je ostao na klupi.
Trenera Hajduka nakon utakmice su pitali zašto Livaja nije ušao u igru, a njegov odgovor šokirao je mnoge:
- Pitali smo ga u drugom poluvremenu da se zagrije. Rekao je da se ne osjeća dobro i da ga boli trbuh - kratko je odgovorio strateg Bijelih.
Livaja je u ovoj sezoni odigrao 12 utakmica u svim natjecanjima te postigao tri gola i dodao tri asistencije. Uoči utakmice, Garcia je rekao kako trenira s momčadi i osjeća se sve bolje te bi uskoro mogao pomoći momčadi, ali čini se da će navijači Hajduka na njegov povratak morati još malo pričekati.
Hajdok postupno ide prema mjestu koje mu pripafda a to je sredina u HNL lige.