Pogledajte kako su se Španjolci izrugivali Modriću i Majeru, ali nisu očekivali ono što je zatim uslijedilo

Španjolska televizija Movistar Plus na svom je Twitteru tekstualno prenosila utakmicu Hrvatske i Japana u osmini finala Svjetskog prvenstva u Kataru. Vatreni su u toj utakmici nakon jedanaesteraca izbacili Japan i prošli u četvrtfinale s Brazilom. Uglavnom, Španjolci su se u jednom trenutku pokušali našaliti na račun Luke Modrića i Lovre Majera, no to baš nije ispalo kako su očekivali.

Naime, kada je Majer u susretu mijenjao Modrića, na profilu Movistar Plusa su napisali sljedeće:

Cambio en Croacia.

Se sienta Mercedes Milá y sale en su lugar David Guetta. #LaCasaDelFútbol #GolMundial pic.twitter.com/Z5LL2zuhYB — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) December 5, 2022

"Zamjena u Hrvatskoj. Mercedes Mila izlazi iz igre, a David Guetta ulazi umjesto nje."

Inače, Mercedes Mila je 71-godišnja španjolska televizijska voditeljica i novinarka, dok je David Guetta 55-godišnji francuski DJ.

No, uslijedili su brojni komentari njihovih pratitelja koji su ih žestoko komentirali.

"Ovo je najveća sramota koju ste ikada napravili. Svaki dan padate sve niže", napisao je jedan korisnik Twittera, dok je drugi dodao:

"Ne znam tko ovo piše, ali ta bi osoba trebala dobiti otkaz."

