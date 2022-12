Sjajne vijesti uoči okršaja s Brazilom: Pogledajte tko se vraća u sastav Hrvatske

Jedan od najboljih lijevih braniča u Europi, Borna Sosa, bit će spreman za petak i ogled protiv Brazila nakon što je zbog temperature i iscrpljenosti propustio utakmicu s Japanom. Branič Stuttgarta je iz hotela pratio dramu protiv samuraja, jednostavno nije bio u stanju doći niti na stadion. Nakon dva dana predaha stižu sjajne vijesti, Sosa će biti na raspolaganju Zlatku Daliću, jedino je upitno hoće li startati od prve minute. Borna Barišić je odradio svih 120 minuta iako nije igrao 20 dana, vidjelo se da mu je teško, ali junački je izdržao do kraja jer drugog riješenja ionako nije bilo.

Sosa je od svog debija za kockaste postao nezamjenjiv, Dalić na njega ozbiljno računa i vidi ga kao ključnu kariku uz Gvardiola u posljednjem redu Hrvatske. Za bivšeg dragulja Dinama zanima se čitav niz klubova, od Manchester Citya preko milanskog Intera pa je sasvim izvjesno kako će poslije SP-a promijeniti klupsku destinaciju.

- U današnjem nogometu jako je važna uloga bekova. Vidjeli smo kako su Portugalci to savršeno radili, a u igri Hrvatske to je nedostajalo. I Sosa ili Barišić, tko god će igrati protiv Brazila, i pogotovo Juranović na desnoj strani, jer nemamo klasično desno krilo, moraju više ubacivati loptu, to su vrlo jednostavni golovi. I važan je tajming dodavanja u dubinu, što su također Portugalci savršeno radili. A kod nas, recimo, Petković u takvim situacijama napravi korak ili potez viška i dotad već igrač koji treba primiti loptu uđe u zaleđe - konstatirao je Nenad Bjelica u emisiji Qatara.

