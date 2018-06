Pogledajte kako je sjajni Curry ispisao povijest u slavlju Warriorsa

Košarkaši Golden State Warriorsa došli su na pola puta do obrane naslova prvaka u NBA ligi. U drugoj utakmici finala su sa 122:103 pobijedili Cleveland Cavalierse i poveli 2-0 u finalu.

Warriorsi su vodstvo imali od prve minute te ga nisu ispuštali do kraja utakmice, iako su osjetniju razliku napravili tek u završnici.

Do pobjede ih je vodio Stephen Curry koji je ubacio 33 poena, te dodao sedam skokova i osam asistencija. Curry je ubacio i devet trica što je novi rekord u jednoj utakmici NBA finala.

- Zgodno je što sam uspio to napraviti, s obzirom na to tko je držao rekord (nap.a Ray Allen). No, na kraju je jedino važno doći do pobjede i napraviti sve što je našoj moći da se to dogodi. Kad imamo takav pristup, onda se i na individualnoj razini dogode ovakve trenuci - izjavio je Curry.

Kevin Durant je dodao 26 poena, uz devet skokova i sedam asistencija, Klay Thompson je zabio 20.

Kod Clevelanda LeBronu Jamesu je jedan skok nedostajao do trible-double učinka. Ubacio je 29 poena, imao devet skokova te 13 asistencija. Pratio ga je Kevin Love s 22 poena i deset skokova.

Treća utakmica igra se sa srijede na četvrtak u Clevelandu.