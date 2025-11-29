Počinje uigravanje mješovitog para za olimpijske igre 2028

Poznat je i ždrijeb mješovitog ekipnog Svjetskog kupa, koji se igra u kineskom gradu Chengduu. Hrvatska muško-ženska reprezentacija igrat će u skupini s Japanom, Indijom i Australijom.

Za podsjetnik, iz Europe na Svjetskom kupu nastupa samo pet reprezentacija, a jedna od tih je i - Hrvatska!

Od muških su u Kini Tomislav Pucar, Frane Kojić i Ivor Ban, od žena Lea Rakovac, Hana Arapović, Ivana Malobabić i Mateja Jeger Majstorović, do su izbornici Neven Karković i Dragutin Šurbek.

- Veseli me ovaj zajednički uspjeh, prvi put u povijesti smo zajedno među elitom. Posebno me veseli sustav natjecanja, čini mi se da će biti atraktivnije nego dosad, a sada se želim u to uvjeriti na licu mjesta.

Žao mi je što Andrej nije išao s nama, ali još nije sanirao ozljedu. Imamo adute - pojedinačno, u miksu i u parovima - istaknuo je Neven Karković, izbornik muških.

Sustav natjecanja je sljedeći: prvo se igra mješoviti par, potom ženski i muški singl, a za kraj ženski i muški par. Svaki susret igra se na tri seta (3:0 ili 2:1), a svaka pobjeda nosi jedan bod.

Ekipa koja prva dođe do osam bodova osvaja susret, pa se parovi igraju samo ako nijedna ekipa ranije ne prikupi potrebnih osam bodova.

- Samim time što smo ovdje, postigli smo fenomenalan rezultat. Što se tiče djevojaka, posljednjih deset dana više smo radili individualno, imale su i ligaške mečeve te međunarodne turnire na kojima su pružile jako dobre igre.

Osim nekoliko izuzetno jakih reprezentacija, vjerujem da možemo igrati sa svima. Jako mi je drago zbog ovog natjecanja jer se rijetko događa da smo svi zajedno, uglavnom je svatko u svom programu - kazao je Dragutin Šurbek, izbornik žena.

Budući da je potvrđeno kako će disciplina mješovitih ekipa biti uvrštena u program Olimpijskih igara u Los Angelesu 2028., ovogodišnje natjecanje dobiva dodatnu važnost jer se momčadi pripremaju za povijesni olimpijski debi tog formata.

Ekipe će se u Kini boriti za prestižni Guoliang–Sörling Trophy, a domaćin će pokušati osvojiti treći uzastopni naslov nakon dominantnih nastupa 2023. i 2024. Posljednja dva naslova osvojila je Kina.