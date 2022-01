Pobjednica sa Sljemena za Večernji list: Svaka utrka u Zagrebu je teška, ali ove godine...

Petra Vlhova, ukupna pobjednica Svjetskog kupa prošle sezone i vodeća slalomašica ove sezone, postigla je ono što je na Sljemenu uspjelo samo još Marcelu Hirscheru.

Sjajna Slovakinja osvojila je naslov sljemenske "Snježne kraljice", i podigla kristalnu krunu, treću godinu zaredom. I to ispred četverostruke pobjednice Mikaele Shiffrin kojoj je to pošlo za rukom u dva navrata po dva puta u nizu.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL 04.01.2022., Zagreb - Dodjela medalja nakon zavrsetka zenskog slaloma Audi FIS Svjetskog skijaskog kupa Snow Queen Trophy 2022. Slovacka skijasica Petra Vlhova pobjednica je slaloma Svjetskog kupa na zagrebackom Sljemenu. Photo: Luka Stanzl/PIXSELL

Onemogućivši Shiffrin da izbori svoju 73. pobjedu u Svjetskom kupu, ali i 47. slalomsku, čime bi se Amerikanka izdigla iznad dosadašnjeg rekordera Ingemara Stenmarka (46), Vlhova je proslavila svoj 24. trijumf u Svjetskom kupu i tako izborila 15. slalomsku pobjedu u karijeri.

- Sjajan je osjećaj to što sam ovdje pobijedila tri puta zaredom, svaki put u različitim uvjetima. Svaka je utrka u Zagrebu teška, no ove godine sam vodila veliku borbu s vremenskim uvjetima.

Odnosilo se to ponajprije na vrlo snažan vjetar, kakvog na Sljemenu u ovih 16 godina postojanja utrke još nije bilo.

- Kada ste skijaš onda se morate usredotočiti najprije na sebe i svoje skijanje i nastojati da vas ništa izvanjsko ne ometa. Ja se trudim da cijelo vrijeme budem u nekom svom balonu i da mi što manje smeta ako puše, ako je staza uništena i slično. U svemu tome ja pokušavam naći sebe.

A Petri to očito uspijeva jer ovo joj je već četvrta ovosezonska pobjeda u pet održanih slaloma. Kako se pak uspijeva sačuvati od zaraze koronavirusom?

- Vrlo je teško apsolutno se zaštititi. Moj tim i ja pokušavamo se držati podalje od svega, dezinficirati ruke, nositi maske, no uvijek je to igra koja ima tek 50 posto izgleda za uspjeh.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL 04.01.2022., Zagreb - Dodjela medalja nakon zavrsetka zenskog slaloma Audi FIS Svjetskog skijaskog kupa Snow Queen Trophy 2022. Slovacka skijasica Petra Vlhova pobjednica je slaloma Svjetskog kupa na zagrebackom Sljemenu, drugo mjesto osvoila je Amerikanka Mikaela Shifrin, a treca je bila Austrijanka Katharina Liensberger. Photo: Slavko Midzor/PIXSELL

Obje njene sljemenske konkuretkinje s postolja, i Mikaela Shiffrin i Kathrina Liensberger, već su se zarazile i preboljele COVID-19. A Shiffrin je na ovu utrku, zapravo, došla izravno iz karantene koju je morala odraditi u Austriji nakon što je ipak dobila utrku s vremenom.

- Da ću nastupiti u Zagrebu saznala sam tek prije dva dana, na dan kada sam bila otpuštena iz karantene nakon čega sam uspjela odraditi dva treninga. Cijela taj situacija s koronavirusom je prilično čudna. Najteže je to što sam se osjećala nesigurno oko bilo čega, jer to je nešto što je nepredviljivo. Neki sportaši imaju veliki problem da se vrate u sportsku formu, a ja sam zahvalna što tih problema nisam imala. Zapravo, osjećam se normalno i to je sjajno. Bio je to najbolji mogući scenarij.

U karanteni, ali nešto ranije, bila je i na Sljemenu trećeplasirana Kahtrina Liensberger.

- Deset dana nisam mogla trenirati vani, a vježbala sam samo ono što sam mogla u sobi. Morala sam propustiti nastup u Courchevelu pa je bio dobar osjećaj kada mi je, nakon svega, u Lienzu ipak išlo dobro.

