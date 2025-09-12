Naši Portali
FBI otkriva detalje o ubojici Charlieja Kirka: 'Imamo ga'
DINO PRIŽMIĆ

'Po meni je bilo veliko nepoštovanje to kako je danas vikao na hrvatskom, ali od takvog igrača to i očekujem'

Osijek: Davis Cup, Hrvatska - Francuska, Dino Prižmić - Corentin Moutet
Davor Javorovic/PIXSELL
Autor
Edi Džindo
12.09.2025.
u 21:23

- Meč je bio jako intenzivan. Naravno, nakon prvog seta sam pokušao dobiti taj drugi set, pokušao nešto promijeniti. Pred kraj drugog seta mi je to uspjelo, ali u trećem setu kao da sam izgubio svoju igru i pao malo fizički, i odmah se to nekako prezentira na rezultat. Taj set je otišao u 15-20 minuta.

U prvom meču dana druge runde kvalifikacija ovogodišnjeg izdanja Davisovog kupa između Hrvatske i Francuske, meču možemo nazvati i maratonskim okršajem (3 sata i 15 minuta) mladi hrvatski tenisač Dino Prižmić (ATP 119.) unatoč dobrom otporu nije uspio nadjačati favoriziranog francuskog predstavnika Corentina Mouteta (ATP 39.). Francuz je na kraju bio bolji od Prižmića rezultatom 6:4, 5:7, 6:1. 

- Meč je bio jako intenzivan. Naravno, nakon prvog seta sam pokušao dobiti taj drugi set, pokušao nešto promijeniti. Pred kraj drugog seta mi je to uspjelo, ali u trećem setu kao da sam izgubio svoju igru i pao malo fizički, i odmah se to nekako prezentira na rezultat. Taj set je otišao u 15-20 minuta. Mislim da sam igrao dobro, ali mi nedostaje malo iskustva u ovakvim mečevima. U budućnosti ću ovakve mečeve bolje igrati. 

Smatrate li da se u prvom gemu trećeg seta meč prelomio?
- Mislim da da. Da sam možda uzeo taj prvi gem u trećem setu, bilo bi mi lakše. Ušao sam u treći set olako, nisam ušao kao što sam ušao u prvi ili drugi set, a to ovakav igrač kažnjava, kad je vidio da mi je pala brzina servisa i forehanda.

Je li Vas možda iznenadila Moutetova promjena ritma?
- Što se tiče mojeg stila igre, on je bio najgori mogući protivnik za mene. Oni su namjerno izmijenili te igrače. Moutet je igrao protiv mene jer su znali da mi on ne paše. Mijenja često ritam s tim sliceovima, visokim loptama, a još uz to ima i neki sporiji servis. Nikad mi ovakvi mečevi nisu pasali, volim da se igra brzo i da ima ritma. Sigurno su znali zašto su njega stavili protiv mene. 
Vaš suparnik Moutet je nakon nekoliko osvojenih poena vikao "hajde" i "idemo".

Rekao je da mu time nije bila namjera provocirati, što vi mislite o tome?
- Znam da je dosta dolazio u Hrvatsku zbog kondicijskog trenera i da je zbog toga naučio te riječi. On je igrač koji namjerno radi takve neke stvari kako bi te izbacio iz ritma. Po meni je bilo veliko nepoštovanje to kako je danas vikao na hrvatskom, ali od takvog igrača to i očekujem. 

Kako Vas se dojmila osječka publika?
- Ovdje je stvarno uvijek fenomenalno. Uvijek odlična atmosfera. Nadam se da će drugog dana dvorana biti puna kao i zadnji put kad smo igrali u subotu. Zaista je bila odlična atmosfera.

Filip Hrgović nije nasjeo na veliku prevaru. Njegov promotor svjesno mu je htio uništiti karijeru
Ključne riječi
Dino Prižmić tenis

