VIDEO Pogledajte jako ružan potez Francuza kojim je izazvao salve zvižduke navijača u Osijeku

Hrvatska muška teniska reprezentacija gubi 0-1 od Francuske u Davis Cup susretu u Osijeku nakon prvog dvoboja u kojem je Dino Prižmić izgubio od Corentina Mouteta sa 4-6, 7-5, 1-6 u dvoboju koji je trajao tri sata i 14 minuta. Mladi, 20-godišnji Splićanin, trenutačno 119. igrač svijeta, pružio je veliki otpor 80 pozicija bolje plasiranom i šest godina starijem suparniku, no loš ulazak u treći set bio je koban.

Prvi su na zemljanu podlogu u Gradskom vrtu izašli Dino Prižmić i Corentin Moutet. U prvom setu gledali smo napetu borbu, a kod vodstva Splićanina 4:3 pobunila se i osječka publika. Kod 15-0 za Mouteta Francuz se odlučio odservirati ispod ruke. To je iznenadilo Prižmića koji je uspio stići lopticu, ali nedovoljno dobro ju je vratio u teren.

Nakon toga je Moutet osvojio poen, a s publike su krenuli glasni zvižduci. U teniskom svijetu i dalje mnogi osuđuju serviranje ispod ruke iako je prema pravilima potpuno legalan udarac. Video možete pogledati OVDJE.