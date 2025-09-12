Naši Portali
FBI otkriva detalje o ubojici Charlieja Kirka: 'Imamo ga'
NESPORTSKI

VIDEO Pogledajte jako ružan potez Francuza kojim je izazvao salve zvižduke navijača u Osijeku

Osijek: Davis Cup, Hrvatska - Francuska, Dino Prižmić - Corentin Moutet
David Jerkovic/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
12.09.2025.
u 20:39

Prvi su na zemljanu podlogu u Gradskom vrtu izašli Dino Prižmić i Corentin Moutet. U prvom setu gledali smo napetu borbu, a kod vodstva Splićanina 4:3 pobunila se i osječka publika

Hrvatska muška teniska reprezentacija gubi 0-1 od Francuske u Davis Cup susretu u Osijeku nakon prvog dvoboja u kojem je Dino Prižmić izgubio od Corentina Mouteta sa 4-6, 7-5, 1-6 u dvoboju koji je trajao tri sata i 14 minuta. Mladi, 20-godišnji Splićanin, trenutačno 119. igrač svijeta, pružio je veliki otpor 80 pozicija bolje plasiranom i šest godina starijem suparniku, no loš ulazak u treći set bio je koban.

Prvi su na zemljanu podlogu u Gradskom vrtu izašli Dino Prižmić i Corentin Moutet. U prvom setu gledali smo napetu borbu, a kod vodstva Splićanina 4:3 pobunila se i osječka publika. Kod 15-0 za Mouteta Francuz se odlučio odservirati ispod ruke. To je iznenadilo Prižmića koji je uspio stići lopticu, ali nedovoljno dobro ju je vratio u teren.

Nakon toga je Moutet osvojio poen, a s publike su krenuli glasni zvižduci. U teniskom svijetu i dalje mnogi osuđuju serviranje ispod ruke iako je prema pravilima potpuno legalan udarac. Video možete pogledati OVDJE

Filip Hrgović nije nasjeo na veliku prevaru. Njegov promotor svjesno mu je htio uništiti karijeru
