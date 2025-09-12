Prižmić oduševio publiku u Osijeku pa posustao, Francuz je slavio poene na hrvatskom jeziku

Hrvatska muška teniska reprezentacija gubi 0-1 od Francuske u Davis Cup susretu u Osijeku nakon prvog dvoboja u kojem je Dino Prižmić izgubio od Corentina Mouteta sa 4-6, 7-5, 1-6 u dvoboju koji je trajao tri sata i 14 minuta. Mladi, 20-godišnji Splićanin, trenutačno 119. igrač svijeta, pružio je veliki otpor 80 pozicija bolje plasiranom i šest godina starijem suparniku, no loš ulazak u treći set bio je koban.

Tijekom prvog seta Moutet je čvrsto držao svoj početni udarac, dok je u nekoliko navrata zaprijetio "breakom" na Prižmićevom servisu te ga na kraju i napravio kod rezultata 4-4 što mu je bilo dovoljno za osvajanje te dionice igre. Prvih šest gemova drugog seta proteklo je u mirnoj igri servera, a onda je počela velika drama. Prižmić je kod rezultata 3-3 spasio tri "break-lopte", potom je Prižmić kod 30-30 propustio veliku priliku za osiguranje prve "break-lopte" u meču, ali to je bio samo uvod u ono što se događalo u zadnje tri igre.

Naime, Prižmić je kod vodstva 5-4 propustio čak pet set-lopti, 0-40 i još dvije prednosti, a to su mu bile i prve "break-lopte" u dvoboju, potom je Moutet imao četiri "break-lopte" kod rezultata 5-5 koje nije iskoristio da bi onda Prižmić u 12. gemu iskoristio svoju ukupno osmu set-loptu za poravnanje dvoboja.

Uslijedila je poduža stanka koja je, pokazalo se, više pogodovala Moutetu koji je treći set otvorio s četiri uzastopna osvojena gema te stvorio nenadoknadivu prednost. U drugom susretu u petak za Hrvatsku će igrati Marin Čilić, a za Francusku Arthur Rinderknech.