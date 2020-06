'Pljunuo na hrvatski grb i dres', a sada je otkrio kako je odbio igrati za Hrvatsku

Bivši reprezentativac Bosne i Hercegovine Marko Topić (44) proteklih je tjedana punio medijske stupce svojevrsnim sukobom s bivšim vatrenim vratarom Vladimirom Vasiljom.

- Imao sam i jedan neugodan incident u dvoboju s Hrvatskim dragovoljcem u gostima. Za njih je tada branio Vladimir Vasilj koji je bio hrvatski reprezentativac na Mediteranskim igrama. U prvenstvenom dvoboju je pljuvao prema meni kada bi bio korner za nas, psovao mi je čak mater balijsku, nema što mi nije govorio. To se događalo 1997. godine - rekao je Marko Topić.

Vladimir Vasilj mu nije ostao dužan.

- U trenutku kada je Topić postigao pogodak na Mediteranskim igrama, trčeći prema klupi naše reprezentacije je urlao, galamio, vrištao i govorio svakakve ružne riječi, čak je i plazio jezik i s time je izazvao bijes i gnjev svih hrvatskih igrača. Od tog trenutka jedina meta hrvatskih igrača i njihovih krampona je postao Marko Topić - rekao je Vasilj i dodao:

- Upravo je on svojom sramotnom i skandaloznom proslavom pogotka ‘pljunuo na grb i dres’ Hrvatske te utakmicu doveo u nervozno stanje pa se ostatak igrao na rubu incidenta. Nitko na tako ružan i ponižavajući način nije slavio pogodak protiv Hrvatske kao što je on to učinio.

Topić je po nacionalnosti Hrvat, rođen je u Oštroj Luci pored Orašja. No, nikad nije ni pomišljao zaigrati za Hrvatsku nego je odabrao državu u kojoj je rođen.

A sada je u razgovoru za podcast Opsajd progovorio o kako je odbio bivšeg hrvatskog izbornika Ćiru Blaževića.

- Ćiro i Srebrić su me gledali. Htjeli su porazgovarati sa mnom i pitati što i kako za budućnost. Ja sam im se zahvalio, pružio ruku i rekao da sam rođen u Bosni i Hercegovini i da ću igrati samo za BiH - rekao je Topić i dodao:

- To ne zna puno ljudi, trebao sam razgovarati s Ćirom. Mislim da je bio 2. studenog 1997. godine.