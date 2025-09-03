Naši Portali
PRONAŠAO KLUB

Pjaca otvoreno pričao o odlasku iz Dinama: 'Bili su teški mjeseci, ali imam jedan cilj'

Zagreb: GNK Dinamo i NK Osijek u utakmici 29. kola Prve HNL
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
VL
Autor
vecernji.hr
03.09.2025.
u 13:33

"Ne volim previše pričati o sebi. Krilni sam igrač, volim dribling, asistencije i pogotke. Nadam se da ću se pokazati navijačima, pa neka oni odluče kakav sam igrač", rekao je Marko Pjaca

Marko Pjaca (30) ovog je ljeta doživio hladan tuš, Dinamo ga je otpisao samo godinu dana nakon povratka u klub u kojem je ponikao. Premda je još prošle jeseni bio član hrvatske reprezentacije, dugo je tražio novu destinaciju. Rješenje je pronašao tek na samom kraju prijelaznog roka, kada je potpisao dvogodišnji ugovor s nizozemskim Twenteom.

"Biti bez kluba nekoliko mjeseci nikad nije lako. Bio sam presretan kad sam dobio ponudu. Pregovori su trajali duže, ali na kraju je sve završilo kako treba. Nadam se da ću pomoći klubu ostvariti rezultate", rekao je Pjaca za klupski YouTube kanal. Naglasio je da odluka za njega nije bila teška: "Svjestan sam svoje situacije, ovo je delikatno razdoblje moje karijere i morao sam odabrati pametno."

FOTO Dalić saznao dobre vijesti, sad može odahnuti. Evo tko se danas pojavio na treningu
Zagreb: GNK Dinamo i NK Osijek u utakmici 29. kola Prve HNL
1/16

Opisao je i svoj stil igre: "Ne volim previše pričati o sebi. Krilni sam igrač, volim dribling, asistencije i pogotke. Nadam se da ću se pokazati navijačima, pa neka oni odluče kakav sam igrač." Dodao je i kako se želi nametnuti iskustvom: "Iskusan sam, prošao sam puno klubova i nadam se da ću sada ostati duže na jednom mjestu. Želim pomoći mlađim suigračima i biti im primjer."

Pjaca je otkrio da je razgovarao s trenerom Twentea prije potpisa: "Da, razgovarao sam s trenerom i plan koji ima bio je jedan od ključnih razloga moje odluke. Twente je klub bogate tradicije, dobro poznat. Znam da nisu najbolje ušli u sezonu, ali vjerujem da ćemo to promijeniti. Od svih koje sam pitao čuo sam samo najbolje o navijačima i atmosferi na stadionu, i jedva čekam to doživjeti."

Dodao je kako već godinama prati Eredivisie: "Pratim Eredivisie, tamo su naši Perišić, Šutalo i Halilović, a ranije i Sosa. Treniramo jako, dva do tri mjeseca sam u pogonu, naravno da nije isto kao igrati utakmice, ali mislim da ću brzo doći na razinu da odradim svih 90 minuta." Na kraju je istaknuo svoj najveći motiv: "Definitivno mi je to cilj. Zato sam i odlučio ostati u Europi, u jakoj i praćenoj ligi. Želim se kroz Twente vratiti u reprezentaciju", zaključio je Pjaca.

