U NIZOZEMSKOJ

VIDEO Pjaca preselio u ligu jaču od HNL-a! Pogledajte kako su ga dočekali

Zagreb: Trening hrvatske nogometne reprezentacije uoči utakmice protiv Škotske u Ligi nacija
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
02.09.2025.
u 21:10

"Bilo mi je važno donijeti pravu odluku u ovoj fazi karijere. Želio sam nastaviti igrati u Europi, u dobroj ligi na visokoj razini", priznao je Marko Pjaca

Marko Pjaca i službeno je postao novi igrač nizozemskog Twentea, potvrdio je klub na svojim službenim profilima. "Hrvatski napadač s 28 nastupa za reprezentaciju dolazi u nizozemski klub kao slobodan igrač. Prošle je sezone nastupao za Dinamo Zagreb. Danas je stigao na stadion De Grolsch Veste, gdje je potpisao dvogodišnji ugovor", stoji u objavi.

Pjaca je predstavljen kroz poseban promotivni video od 32 sekunde, a nakon potpisa dao je i prve dojmove: "Sretan sam što sam sada ovdje, lijep je osjećaj biti u Twenteu. Nadam se da ću se što prije priključiti momčadi, upoznati igrače i pomoći klubu. Twente je klub s velikom tradicijom. Svi s kojima sam razgovarao o Twenteu rekli su mi koliko su navijači sjajni i kakva je atmosfera na stadionu. Veselim se što ću to doživjeti. Bilo mi je važno donijeti pravu odluku u ovoj fazi karijere. Želio sam nastaviti igrati u Europi, u dobroj ligi na visokoj razini."

Hrvatski reprezentativac vratio se u Dinamo u srpnju 2024., nakon odlične sezone u Rijeci u kojoj je zabio sedam golova i upisao četiri asistencije, čime je ponovno izborio mjesto u reprezentaciji. U protekloj sezoni SuperSport HNL-a odigrao je 34 utakmice za Dinamo, postigao šest pogodaka i dodao šest asistencija.

Njegov povratak u Maksimir ipak nije bio dugotrajan. Nakon što pregovori sa sportskim direktorom Zvonimirom Bobanom oko produženja suradnje nisu uspjeli, Pjaca i Dinamo dogovorili su sporazumni raskid ugovora. On je u Dinamu proveo ukupno 44 utakmice od ljeta prošle godine, pri čemu je postigao devet golova. Ukupno, u svojoj karijeri u modrom dresu odigrao je 136 službenih susreta i postigao 37 pogodaka.

