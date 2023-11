Pjaca o povratku među vatrene: 'Jako me iznenadilo. Zvali su me i čestitali, a ja nisam znao zašto'

Hrvatska nogometna reprezentacija je pred važnim utakmicama čiji bi rezutlat mogao odigrati odlučujuću ulogu kada je riječ o plasmanu na Europsko prvenstvo 2024. godine. Najprije će u subotu (18. studenog) gostovati kod Latvije, a već u utorak (21. studenog) dočekat će Armeniju na Maksimiru.

Međutim, niti pobjeda u obje utakmice ne garantira izravan plasman na Europsko prvenstvo. Naime, ishod ovisi i o rezultatima koje postigne Wales. Momčad s Britanskog otočja igrat će s Armenijom i Turskom, a utkoliko pobjedi, potisnut će "vatrene" na treće mjesto, što znači da će igrati dodatne kvalifikcije.

Kako bi šanse za uspjeh bile što veće, Zlatko Dalić je odlučio pojačati momčad s nekoliko igrača. Doveo je Martina Baturinu i Marca Pašalića, a vratio je Marka Pjacu, Luku Sučića i Marina Pongračića. Pjaca se reprezentaciji pridružuje nakon pet godina, a za medije je govorio o svome povratku.

"Dosta je tu novih lica, ali navike su iste. Bilo je teških trenutaka, ali to je iza mene, dogodilo se to što se moralo dogoditi. Tu je neka lekcija, hvala Bogu vratio sam se. Pokazao sebi i drugima da mogu opet biti na nivou od prije. Nisam očekivao povratak u reprezentaciju tako brzo nakon dolaska u HNL. Nadao sam se i radio sam za to, ali dogodilo se već sad", rekao je Pjaca pa nastavio:

"To jutro sam se jako iznenadio, bio sam presretan. Dobio sam neke poruke i čestitke, ali nisam još bio siguran što mi čestitaju. Spreman sam, dosta sam se dignuo u formi. Fizički sam stvarno dobro, definitivno sam spreman."

Komentirao je i nadolazeće susrete te svoju ulogu u momčadi. "Nema tu neke filozofije, moramo pobijediti u ove dvije utakmice. Idemo samouvjereno, dobro smo se spremili. Nema kalkulacija, idemo po pobjede. Igramo u gostima, nema opuštanja ni nonšalancije, gard i samopouzdanje da, ali ne podcjenjivački", zaključio je Pjaca.

