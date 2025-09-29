Petrinjci gradsku dvoranu nazvali imenom olimpijskog pobjednika

Nakon što je svojedobno dobio državnu nagradu za sport "Franjo Bučar", olimpijski pobjednik iz Los Angelesa 1984. doživio je novu veliku počast. U njegovoj rodnoj Petrinji, gradska sportska dvorana nazvana je njegovim imenom i od sada će se zvati Vlado Lisjak.

Bila je to želja gradonačelnice Magdalene Komes koja je ovako objasnila svoju odluku:

- Možda se nekome čini neuobičajenim imenovati objekt po čovjeku koji je još živ, no upravo zato želimo sada odati priznanje našem sugrađaninu. Njegova pobjeda nije samo osobna pobjeda već i veliki uspjeh za naš grad, poruka da jedna mala sredina poput Petrinje može dati vrhunske sportaše. Ovim imenovanjem želimo poslati i snažnu poruku svim našim sportašima - ništa nije nemoguće.

Pratećoj svečanosti nazočio je i predsjednik Hrvatskog hrvačkog saveza Vladimir Bregović koji je kazao:

- Kada se dvorana imenuje po čovjeku za njegova života, to znači amo jedno - taj čovjek je živa legenda. A Vlado Lisjak to jest.

Vlado je s cijelom pričom bio pomalo zatečen: :

- Hvala svima koji su došli proslaviti ovaj povijesni trenutak za Petrinju i hrvatski sport. Nisam nikad ni sanjao da se ovakvo što može dogoditi baš meni a za sve to sam saznao tek nedavno. A mural me stvarno oduševio. Moja je želja da je sve više djece u svim sportovima u ovoj dvorani i da se u njoj razvijaju.

A hrvatski sport može reći veliki hvala Lisjaku za postignuće koje su rijetki ostvarili a to je olimpijsko zlato i to u kategoriji do 68 kilograma. Zanimljivo je da je to Vladina jedina medalja na najvećim svjetskim natjecanjima a osvojio ju je kao 22-godišnjak na Olimpijskim igrama zakinutim za bojkot 15 zemalja među kojima su bile i Sovjetski Savez, Mađarska, Istočna Njemačka i Bugarska.

No, u kakvoj je formi na tom natjecanju bio Vlado teško da bi mu se uspješno suprotstavio i bilo tko iz tih zemalja Varšavskog pakta pa bi i oni prošli kao Finac Tapio Sipila, tada aktualni svjetski prvak, koji je nakon jednog požrtvovnog bacanja tuširan nakon samo 57 sekundi borbe.

A doček u njegovoj Petrinji bio je nezaboravan, kako kažu stariji Petrinjci, nikad i nikad poslije viđen. Tvornica Gavrilović poslala je u Beograd crni mercedes koji ga je dovezao do izlaza s auto ceste kod Popovače gdje ga je dočekala kolona automobila i dopratila u središte Petrinje gdje su ga dočekali deseci tisuća štovatelja.

Osim s imenovanjem dvorane, počast Lisjaku iskazana je i s muralom dimenzija četiri s 13 metara kojeg je izradio u tehnici boja u spreju akademski umjetnik Alen Miller.

Inače, na tim Igrama olimpijsko zlato je osvojio još jedan hrvač iz tadašnje SFRJ a to je makedonski Albanac Šaban Trstena (52 kg) ali u slobodnom stilu.