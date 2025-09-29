Naši Portali
Priznanje velikanu

Petrinjci gradsku dvoranu nazvali imenom olimpijskog pobjednika

Hrvački klub Petrinja
Autor
Dražen Brajdić
29.09.2025.
u 17:27

Nakon što je tuširao aktualnog svjetskog prvaka Sipilu, Lisjak se kući iz Los Angelesa vratio s olimpijskim zlatom koje su proslavili deseci tisuća njegovih štovatelja

Nakon što je svojedobno dobio državnu nagradu za sport "Franjo Bučar", olimpijski pobjednik iz Los Angelesa 1984. doživio je novu veliku počast. U njegovoj rodnoj Petrinji, gradska sportska dvorana nazvana je njegovim imenom i od sada će se zvati Vlado Lisjak.

Bila je to želja gradonačelnice Magdalene Komes koja je ovako objasnila svoju odluku:

- Možda se nekome čini neuobičajenim imenovati objekt po čovjeku koji je još živ, no upravo zato želimo sada odati priznanje našem sugrađaninu. Njegova pobjeda nije samo osobna pobjeda već i veliki uspjeh za naš grad, poruka da jedna mala sredina poput Petrinje može dati vrhunske sportaše. Ovim imenovanjem želimo poslati i snažnu poruku svim našim sportašima - ništa nije nemoguće.

Pratećoj svečanosti nazočio je i predsjednik Hrvatskog hrvačkog saveza Vladimir Bregović koji je kazao:

- Kada se dvorana imenuje po čovjeku za njegova života, to znači amo jedno - taj čovjek je živa legenda. A Vlado Lisjak to jest.

Vlado je s cijelom pričom bio pomalo zatečen: :

- Hvala svima koji su došli proslaviti ovaj povijesni trenutak za Petrinju i hrvatski sport. Nisam nikad ni sanjao da se ovakvo što može dogoditi baš meni a za sve to sam saznao tek nedavno. A mural me stvarno oduševio. Moja je želja da je sve više djece u svim sportovima u ovoj dvorani i da se u njoj razvijaju.

A hrvatski sport može reći veliki hvala Lisjaku za postignuće koje su rijetki ostvarili a to je olimpijsko zlato i to u kategoriji do 68 kilograma. Zanimljivo je da je to Vladina jedina medalja na najvećim svjetskim natjecanjima a osvojio ju je kao 22-godišnjak na Olimpijskim igrama zakinutim za bojkot 15 zemalja među kojima su bile i Sovjetski Savez, Mađarska, Istočna Njemačka i Bugarska.

No, u kakvoj je formi na tom natjecanju bio Vlado teško da bi mu se uspješno suprotstavio i bilo tko iz tih zemalja Varšavskog pakta pa bi i oni prošli kao Finac Tapio Sipila, tada aktualni svjetski prvak, koji je nakon jednog požrtvovnog bacanja tuširan nakon samo 57 sekundi borbe.

A doček u njegovoj Petrinji bio je nezaboravan, kako kažu stariji Petrinjci, nikad i nikad poslije viđen. Tvornica Gavrilović poslala je u Beograd crni mercedes koji ga je dovezao do izlaza s auto ceste kod Popovače gdje ga je dočekala kolona automobila i dopratila u središte Petrinje gdje su ga dočekali deseci tisuća štovatelja.

Osim s imenovanjem dvorane, počast Lisjaku iskazana je i s muralom dimenzija četiri s 13 metara kojeg je izradio u tehnici boja u spreju akademski umjetnik Alen Miller.

Inače, na tim Igrama olimpijsko zlato je osvojio još jedan hrvač iz tadašnje SFRJ a to je makedonski Albanac Šaban Trstena (52 kg) ali u slobodnom stilu.
