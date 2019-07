Petra Martić izgubila u Wimbledonu, zaustavili je Elina Svitolina i ozljeda

Petra Martić poražena je u osmini finala Wimbledona od Ukrajinke Eline Svitoline pa je naš tenis ostao bez predstavnika u pojedinačnoj konkurenciji. Osma nositeljica turnira slavila je sa 6:4 i 6:2.

Naša je tenisačica imala problema s leđima zbog čega na početku drugog seta zatražila medicinski time-out. No, stisnula je zube i odigrala meč do kraja, ali do pobjede nije mogla. Ukrajinka sada u međusobnim susretima s Petrom vodi s 4:1.

Martić sada ima dva plasmana u osminu finala Wimbledona, dok joj je najveći uspjeh na Grand Slamovima četvrtfinale na Roland Garrosu.

Našoj je tenisačici ostao još nastup u ženskim parovima gdje je s Francuskinjom Cornet čeka dvoboj trećeg kola protiv par Babos-Mladenović.