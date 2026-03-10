Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 49
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
KREĆE OSMINA FINALA

Vraća se Liga prvaka! Evo gdje gledati okršaj vatrenih i ostale utakmice

Premier League - Tottenham Hotspur v Crystal Palace
Andrew Couldridge/REUTERS
VL
Autor
vecernji.hr
10.03.2026.
u 08:32

Nakon zimske stanke, najelitnije klupsko nogometno natjecanje vraća se u punom sjaju. Utorak donosi prve četiri utakmice osmine finala Lige prvaka, a u središtu pozornosti bit će nastupi Hrvata. Mario Pašalić s Atalantom dočekuje moćni Bayern, dok se Igor Tudor i njegov posrnuli Tottenham suočavaju s jednim od najtežih gostovanja u Europi, madridskim Atléticom

U Bergamu nas od 21 sat očekuje pravi spektakl u kojem će Atalanta pokušati napraviti iznenađenje protiv favoriziranog Bayerna. Momčad koju je preporodio trener Raffaele Palladino do ove je faze stigla na impresivan način, priredivši nevjerojatan preokret protiv Borussije Dortmund u doigravanju. Ključna figura u veznom redu talijanske momčadi je hrvatski reprezentativac Mario Pašalić, pred kojim je jedan od najvećih izazova karijere. S druge strane stoji bavarski stroj, ekipa koja je prema mnogima jedan od glavnih favorita za osvajanje naslova. Ipak, Bayern u Italiju ne stiže u punoj snazi. Zbog ozljeda će susret propustiti vratar Manuel Neuer i branič Alphonso Davies, a nastup prvog strijelca Harryja Kanea je pod znakom pitanja. Priliku bi zato mogao dobiti drugi Hrvat u ovom dvoboju, branič Josip Stanišić, što garantira da ćemo barem jednog našeg predstavnika gledati u četvrtfinalu.

Istovremeno, na stadionu Cívitas Metropolitano u Madridu, Igor Tudor vodit će jednu od najvažnijih utakmica svoje trenerske karijere. Njegov Tottenham nalazi se u dubokoj krizi u domaćem prvenstvu, gdje su zabilježili tri uzastopna poraza i pali na šesnaesto mjesto, samo bod iznad zone ispadanja. Europska pozornica prilika je za iskupljenje, no protivnik ne može biti teži. Čeka ih iskusna momčad Diega Simeonea, poznata po fanatičnoj atmosferi na svom terenu. Tudor se nada da bi povratak važnog braniča Cristiana Romera nakon suspenzije mogao stabilizirati obranu i donijeti potreban impuls. Hrvatski strateg vjeruje kako momčad napreduje unatoč lošim rezultatima, no poraz u Madridu mogao bi ga gurnuti korak bliže izlaznim vratima londonskog kluba.

Osim dvoboja s hrvatskim predznakom, večeras se igraju još dvije zanimljive utakmice. Newcastle United tek drugi put u svojoj povijesti igra osminu finala Lige prvaka, a na St James' Park stiže Barcelona. Katalonci su u dobroj formi, no muče ih brojne ozljede ključnih igrača, što domaćinima daje nadu da mogu doći do pozitivnog rezultata. Večernji program od 18:45 sati otvaraju Galatasaray i Liverpool u Istanbulu. Turska momčad je u doigravanju priredila senzaciju izbacivši Juventus u dvije spektakularne utakmice i sigurno je kako će "redsima" na vrućem gostovanju biti izuzetno teško.

Gdje gledati?

  • Galatasaray - Liverpool (18.45), Arena Sport 2
  • Newcastle - Barcelona (21 sat), Arena Sport 1
  • Atlético Madrid - Tottenham (21 sat), Arena Sport 2
  • Atalanta - Bayern (21 sat), Arena Sport 3
  • multiprijenos - Arena Sport 4
Ključne riječi
Bayern Atalanta Igor Tudor Liga prvaka

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!