Vraća se Liga prvaka! Evo gdje gledati okršaj vatrenih i ostale utakmice

U Bergamu nas od 21 sat očekuje pravi spektakl u kojem će Atalanta pokušati napraviti iznenađenje protiv favoriziranog Bayerna. Momčad koju je preporodio trener Raffaele Palladino do ove je faze stigla na impresivan način, priredivši nevjerojatan preokret protiv Borussije Dortmund u doigravanju. Ključna figura u veznom redu talijanske momčadi je hrvatski reprezentativac Mario Pašalić, pred kojim je jedan od najvećih izazova karijere. S druge strane stoji bavarski stroj, ekipa koja je prema mnogima jedan od glavnih favorita za osvajanje naslova. Ipak, Bayern u Italiju ne stiže u punoj snazi. Zbog ozljeda će susret propustiti vratar Manuel Neuer i branič Alphonso Davies, a nastup prvog strijelca Harryja Kanea je pod znakom pitanja. Priliku bi zato mogao dobiti drugi Hrvat u ovom dvoboju, branič Josip Stanišić, što garantira da ćemo barem jednog našeg predstavnika gledati u četvrtfinalu.

Istovremeno, na stadionu Cívitas Metropolitano u Madridu, Igor Tudor vodit će jednu od najvažnijih utakmica svoje trenerske karijere. Njegov Tottenham nalazi se u dubokoj krizi u domaćem prvenstvu, gdje su zabilježili tri uzastopna poraza i pali na šesnaesto mjesto, samo bod iznad zone ispadanja. Europska pozornica prilika je za iskupljenje, no protivnik ne može biti teži. Čeka ih iskusna momčad Diega Simeonea, poznata po fanatičnoj atmosferi na svom terenu. Tudor se nada da bi povratak važnog braniča Cristiana Romera nakon suspenzije mogao stabilizirati obranu i donijeti potreban impuls. Hrvatski strateg vjeruje kako momčad napreduje unatoč lošim rezultatima, no poraz u Madridu mogao bi ga gurnuti korak bliže izlaznim vratima londonskog kluba.

Osim dvoboja s hrvatskim predznakom, večeras se igraju još dvije zanimljive utakmice. Newcastle United tek drugi put u svojoj povijesti igra osminu finala Lige prvaka, a na St James' Park stiže Barcelona. Katalonci su u dobroj formi, no muče ih brojne ozljede ključnih igrača, što domaćinima daje nadu da mogu doći do pozitivnog rezultata. Večernji program od 18:45 sati otvaraju Galatasaray i Liverpool u Istanbulu. Turska momčad je u doigravanju priredila senzaciju izbacivši Juventus u dvije spektakularne utakmice i sigurno je kako će "redsima" na vrućem gostovanju biti izuzetno teško.

Gdje gledati?