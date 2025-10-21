Naši Portali
IZAZVAO POMUTNJU

Perišić šokirao cijelu dvoranu u Beogradu, glasnogovornik Partizana pročitao poruke: 'Jesli li normalan? Dovodiš Hrvata ovdje?'

Ivan Perišić u Beogradu pratio najveći srpski košarkaški derbi
Dusan Milenkovic
VL
Autor
Karlo Koret
21.10.2025.
u 18:05

Pretpostavljalo se kako je na derbi u beogradskoj Areni stigao na poziv Partizana, no sada je glasnogovornik kluba Ivan Ivković otkrio kako je došlo do njegovog posjeta utakmici

Ivan Perišić prije dvije godine iz prvog reda pratio je košarkaški derbi između Partizana i Crvene Zvezde u Beogradu. Hrvatski reprezentativac i osvajač dvije medalje sa svjetskih prvenstava u to se vrijeme oporavljao od teške ozljede te je dio rehabilitacije odradio u glavnom gradu Srbije. 

Pretpostavljalo se kako je na derbi u beogradskoj Areni stigao na poziv Partizana, no sada je glasnogovornik kluba Ivan Ivković otkrio kako je došlo do njegovog posjeta utakmici i kakve je poruke dobio kada je Perišić zamijećen u dvorani.

Ibrahimović doživio poniženje kakvo se ne pamti: 'To su mi napravili jer sam iz Hrvatske i BiH'

- Istina je, Perišić nije bio gost Partizana. Došao je sa svojim kondicijskim trenerom koji je imao dvije ulaznice za parket. Čim su njih dvojica ušli u dvoranu, dobio sam dvije poruke. Prva poruka glasila je: "Jesi li normalan? Dovodiš Hrvata ovdje, znaš da je on jedan od njih, oni nas ne vole!". A druga poruka bila je potpuna suprotnost: "Bravo, pokazujete da sport može biti iznad politike, da uvažavate ljude bez obzira na sve - ispirčao je Ivković u podcastu Euroinsidera.

Dodao je kako su trenuci kada sport nadvladava predrasude vrlo rijetki. Perišić se od ozljede oporavio uspješno te se nakon kratke epizode u Hajduku vratio igranju na najvišem nivou. Več dvije sezone jedan je od ključnih igrača PSV-a, aktualnog prvaka Nizozemske i kluba koji redovito igra Ligu prvaka.

Prošle sezone zabio je 16 pogodaka u svim natjecanjima te dodao 11 asistencija u 13 nastupa. Ove sezone je na učinku od jednog pogotka i šest asistencija u 11 nastupa.

Ključne riječi
Partizan Crvena zvezda Ivan Perišić

Komentara 2

Pogledaj Sve
OS
osijek68
18:43 21.10.2025.

Ponavljate clanak od prije dvije godine? Neprestano reciklirate stare price. Ne znate kako popuniti par strana novina? Nije vas stid?

JO
jožica
19:05 21.10.2025.

I zašto sad ovaj članak. S obzirom da je već bio objavljen ovo je totalno bezveze.

