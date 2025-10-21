Perišić šokirao cijelu dvoranu u Beogradu, glasnogovornik Partizana pročitao poruke: 'Jesli li normalan? Dovodiš Hrvata ovdje?'

Ivan Perišić prije dvije godine iz prvog reda pratio je košarkaški derbi između Partizana i Crvene Zvezde u Beogradu. Hrvatski reprezentativac i osvajač dvije medalje sa svjetskih prvenstava u to se vrijeme oporavljao od teške ozljede te je dio rehabilitacije odradio u glavnom gradu Srbije.

Pretpostavljalo se kako je na derbi u beogradskoj Areni stigao na poziv Partizana, no sada je glasnogovornik kluba Ivan Ivković otkrio kako je došlo do njegovog posjeta utakmici i kakve je poruke dobio kada je Perišić zamijećen u dvorani.

- Istina je, Perišić nije bio gost Partizana. Došao je sa svojim kondicijskim trenerom koji je imao dvije ulaznice za parket. Čim su njih dvojica ušli u dvoranu, dobio sam dvije poruke. Prva poruka glasila je: "Jesi li normalan? Dovodiš Hrvata ovdje, znaš da je on jedan od njih, oni nas ne vole!". A druga poruka bila je potpuna suprotnost: "Bravo, pokazujete da sport može biti iznad politike, da uvažavate ljude bez obzira na sve - ispirčao je Ivković u podcastu Euroinsidera.

Dodao je kako su trenuci kada sport nadvladava predrasude vrlo rijetki. Perišić se od ozljede oporavio uspješno te se nakon kratke epizode u Hajduku vratio igranju na najvišem nivou. Več dvije sezone jedan je od ključnih igrača PSV-a, aktualnog prvaka Nizozemske i kluba koji redovito igra Ligu prvaka.

Prošle sezone zabio je 16 pogodaka u svim natjecanjima te dodao 11 asistencija u 13 nastupa. Ove sezone je na učinku od jednog pogotka i šest asistencija u 11 nastupa.