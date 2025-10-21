Naši Portali
NEREDI

Policija u Eindhovenu privela oko 180 navijača uoči Perišićevog dvoboja protiv talijanskog prvaka

21.10.2025.
u 16:00

Na drugoj lokaciji u gradu policija je privela četvoricu navijača PSV-a. Policija je priopćila da je djelovala preventivno, te da nije bilo sukoba između navijačkih skupina PSV-a i Napolija.

Uoči večerašnje utakmice 3. kola nogometne Lige prvaka između PSV-a i Napolija nizozemska policija je u Eindhovenu privela oko 180 gostujućih navijača, objavili su utorak nizozemski mediji.

Prošlog tjedna gradske vlasti Eindhovena označile su susret PSV-a i Napolija kao visokorizični događaj te su zbog toga određene gradske četvrti pod posebnom pažnjom policije. U ponedjeljak navečer veća skupina Napolijevih navijača okupila se u centru Eindhovena. Oni su se oglušili na policijski zahtjev da napuste centar grada, pa je njih oko 180 privedeno u policijsku postaju. Neki od privedenih nisu uopće imali ulaznicu za utakmicu. 

Na drugoj lokaciji u gradu policija je privela četvoricu navijača PSV-a. Policija je priopćila da je djelovala preventivno, te da nije bilo sukoba između navijačkih skupina PSV-a i Napolija.

Napoli je dobio 1.600 ulaznica za večerašnju utakmicu, a nizozemska policija je očekivala da će među gostujućim navijačima biti oko 300 onih koje su označili kao problematične.  PSV nakon dva kola Lige prvaka ima jedan, a Napoli tri boda. 

