Perišić je fenomen i najraznovrsniji naš nogometaš svih vremena. Kronično mu nedostaje samo jedna stvar

Kondicijski trener i profesor kineziologije Kristijan Blažević ponovno se oglasio na Facebooku u vezi s Ivanom Perišićem. Ovo je njegova objava nakon utakmice Hrvatska – Škotska:

– Daaavnih dana sam napisao tekst u kojem sam podijelio svoje iskustvo i znanje o ozljedi ACL-a i popratnih otegota. Brojni moji prijatelji su me upozoravali na mogući rizik, uz konstataciju kako je Ivan radnik i kako će me zaj....i. Neće. Ivan je radnik, ali je biologija jako zaj....a. Također, pričalo se kako nemam uvid u dokumentaciju. Neki od kolega su preko emocije navijača prodirali u medije i ostvarivali životopis. Neki od novinara su trabunjali gluposti. Ja sam šutio. Danas je Ivan, 13 mjeseci od grozne ozljede odigrao korektnu utakmicu. Cijelu. Čestitam. Taman će u periodu od 16 do 20 mjeseci biti u vrhunskoj formi, ukoliko mu to godine dozvole i ukoliko ne bude reozljeda. Hvala lijepa! – napisao je preksinoć uvaženi profesor Blažević, čije su tadašnje prognoze oko Perišićeva oporavka izazvale žestoke reakcije, a na kraju se pokazale točnima.

Bio bez kluba

A zašto je za karijeru Ivana Perišića važna utakmica sa Škotskom? Zato što je Ivan prvi put nakon više od godinu dana, točnije od utakmice Armenija – Hrvatska u Erevanu 11. rujna 2023., na terenu proveo 90 minuta (u sudačkoj nadoknadi zamijenio ga je Jakić)! Prošlo je to pomalo nezamijećeno, a Ivanu je tih 90 minuta protiv Škotske značilo – sve! Da je opet Igrač, da vrijedi, da to zaslužuje i – ono najvažnije – da je opet važan Hrvatskoj. Što je izbornik Dalić stalno tvrdio, i čvrsto stajao iz Ivana, pa čak i kad je bio igrač bez kluba.

Samo jedan kratki odmak od teme: posljednja najveća minutaža na terenu koju je Ivan imao bilo je 68 minuta u utakmici Hajduk – Slaven Belupo 4. kolovoza, dok je u rujnu u PSV Eindhovenu u utakmicama protiv Willema II i Sparte Rotterdam igrao 65, odnosno 45 minuta. Posljednja važnija minutaža u dresu Hrvatske bile su 84 minute u utakmici s Albanijom na Europskom prvenstvu 19. lipnja.

Vratimo se sada onome najvažnijemu: Ivanovoj važnosti za Hrvatsku. A tome je zapravo možda najviše kumovao trener PSV-a Peter Bosz, postavivši Ivana na poziciju desnoga krila, otvorivši i Daliću – suočenom s deficitom desnih braniča – nove horizonte. Tako je Perišić, uz Pjacu, zapravo jedini igrač u kadru reprezentacije verziran za igru na desnom beku/krilu i kao takav najveći dobitak listopadskih utakmica.

Messi 58 asistencija

Time je Ivan Perišić još jednom potvrdio svoj status najraznovrsnijeg hrvatskog nogometaša svih vremena, reprezentativca koji je za Hrvatsku igrao na čak sedam pozicija: lijevoga veznoga, lijevoga krila, ofenzivnog veznog, špice, desnoga krila, lijevoga beka i na kraju i desnoga wing-beka. Neki bi se možda u tom kaosu pogubili – lijeva strana, desna strana, ofenzivno, defenzivno – a Ivanova reakcija u utakmici sa Škotima bila je fenomenalna. Istina, Andy Robertson igrač je svjetske klase i pet godina mlađi od Ivana, pa kao takav ima pravo ponekad i pobjeći svome čuvaru, ali kada se podvuče crta pod ovu utakmicu, Perišićev učinak bio je opipljiviji: asistencija za Matanovićev gol i ocjena 7.6 – najviša kod Hrvata (izvor: SofaScore), a Robertson 7,0.

I tako, Dalić odjednom ima vrhunsko rješenje za najosjetljiviju poziciju u momčadi, i može se s 35-godišnjakom pokriti sve do povratka Juranovića i Stanišića.

Međutim, to nije sve. Ivan Perišić u utakmici sa Škotskom, 137. nastupu za Hrvatsku, ostvario je već 31. asistenciju u dresu reprezentacije! Da, Ivan Perišić, osim što je postigao 33 pogotka za Hrvatsku, svojim je neposrednim dodavanjem omogućio suigračima čiste situacije za čak 31 pogodak, po čemu je apsolutni rekorder među vatrenima. Taj primat preuzeo je od Luke Modrića (27 golova, 29 asistencija) još 8. rujna 2023. godine u utakmici s Latvijom u Rijeci (5:0), pa tako Ivan potpisuje ukupno 64 gola za Hrvatsku od svoga debija 2011. godine.

Za usporedbu, svjetski rekorder po broju asistencija u reprezentaciji je Argentinac Lionel Messi s 58 (uz 109 pogodaka), dok Cristiano Ronaldo u dresu Portugala ima 133 pogotka i 45 asistencija.

Na kraju, ono što Ivanu Perišiću kronično nedostaje jest – pogodak. Kao poticaj Ivanu često se podsjeća kako se nije upisao u strijelce još od prosinca 2022., kada je zabio Japanu u Dohi, ali sjeća li se itko kada je Perišić postigao svoj posljednji pogodak na hrvatskom tlu? Zbilo se to 1. lipnja 2021. godine, u Ivanovu stotom nastupu, u Velikoj Gorici protiv Armenije (1:1).

A koji je sljedeći nastup Hrvatske u Hrvatskoj? Onaj 18. studenoga protiv Portugala u Splitu, na Poljudu, tamo gdje Ivan još nikada nije zabio; ni za Hajduk, ni za Hrvatsku.