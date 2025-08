Pazi, dildo! Evo zašto su navijači na utakmicama ženske košarke u teren bacali umjetne penise

Samo četiri dana dijele dva gotovo identična incidenta koja su uzdrmala američku žensku košarku i pokrenula lavinu reakcija, od osude i zabrinutosti do otvorenog ismijavanja. Prvi se dogodio 29. srpnja u napetoj završnici utakmice između Atlanta Dreama i Golden State Valkyriesa. Pri rezultatu 75:75, manje od minute prije kraja, s tribina je na parket doletio jarko zeleni dildo. Sudac je odmah prekinuo igru dok predmet nije uklonjen, a komentatorica utakmice, nakon što je shvatila o čemu se radi, zgroženo je poručila: "O, moj Bože. U redu. Neprikladno. Izbacite ih van, tko god da je to bacio." Kao da to nije bilo dovoljno, u petak, 1. kolovoza, ista se scena ponovila, i to ponovno na utakmici Golden State Valkyriesa, ovaj put protiv Chicago Skya. Sredinom treće četvrtine, još jedan zeleni dildo bačen je pokraj terena, što je natjeralo suca da zaustavi igru, nogom odgurne predmet, nakon čega ga je član osoblja uklonio koristeći ručnik.

Očekivano, reakcije samih igračica bile su podijeljene, krećući se od ozbiljne zabrinutosti za sigurnost do humorističnih komentara na društvenim mrežama. Centrica Chicago Skya, Elizabeth Williams, bila je među onima koji nisu vidjeli ništa smiješno u ovim događajima. "To je krajnje nepoštovanje. Ne razumijem poantu. Stvarno je nezrelo. Tko god to radi, treba odrasti", izjavila je nakon utakmice. Slično je reagirala i Isabelle Harrison iz New York Libertyja, koja je na društvenoj mreži X prozvala osiguranje u dvoranama. "OSIGURANJE?! Halo?! Molim vas, radite bolje svoj posao. Nije smiješno. Nikad nije ni bilo. Bacanje BILO ČEGA na teren je tako opasno", napisala je. Igračica Indiana Fevera, Sophie Cunningham, također je upozorila na rizik: "Prestanite bacati dilda na teren... ozlijedit ćete neku od nas." Čak je i Cecilia Zandalasini, igračica Valkyriesa, nakon prvog incidenta istaknula kako je situacija bila "super opasna", iako je priznala da su se ona i suigračice kasnije počele smijati kad su shvatile o čemu se radi.

S druge strane, dobar dio WNBA zvijezda nije mogao odoljeti, a da se ne našali na račun apsurdne situacije. Angel Reese iz Chicago Skya javno je "optužila" kolegicu Sydney Colson iz Indiana Fevera, napisavši: "Hej @SydJColson, zašto stalno bacaš svog zločestog zelenog po različitim dvoranama... postaje čudno." Sama Colson, poznata po svom humoru, prihvatila je šalu i odgovorila: "Oprostite, nisam ga namjeravala baciti tako daleko." Njena kolegica iz Las Vegas Acesa, Kierstan Bell, također se uključila, podijelivši snimku incidenta uz komentar: "Prokletstvo, kako je moje s*anje dospjelo tamo?" Ovi duhoviti komentari pokazuju da, unatoč opasnosti, igračice znaju pronaći i smiješnu stranu u nezamislivim situacijama koje su postale glavna tema u svijetu sporta.

Iako su ovakvi događaji presedan za WNBA ligu, bacanje seksualnih pomagala na sportske terene nije potpuna novost u američkom sportu. Navijači NFL momčadi Buffalo Bills već godinama imaju bizarnu "tradiciju" bacanja dilda na teren tijekom utakmica protiv svojih najvećih rivala, New England Patriotsa. Ipak, ponavljanje incidenta u ženskoj košarci u samo nekoliko dana postavlja ozbiljna pitanja o sigurnosti u dvoranama i sposobnosti osiguranja da spriječi unošenje takvih predmeta. Počinitelji još nisu javno identificirani, no prema pravilima lige, bili bi odmah udaljeni s utakmice da su uhvaćeni. Ostaje za vidjeti kako će WNBA, koja se ponosi svojim imidžem lige prilagođene obiteljima, reagirati na ovaj bizarni trend i hoće li uspjeti zaustaviti "leteće objekte" prije nego što netko zaista bude ozlijeđen.